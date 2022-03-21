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台人發起援助烏克蘭學生來台求學　這所大學24小時獲1600萬善款

▲台人有愛！發起援助烏克蘭學生來台求學，東海大學24小時獲1600萬善款。（圖／校方提供）

▲台人發起援助烏克蘭學生來台求學，東海大學24小時獲1600萬善款。（圖／校方提供）

記者游瓊華／台中報導

東海大學召開記者會，發起幫助烏克蘭學生「遠離戰火、來台求學」計畫，雖未發起募款，卻意外獲得民眾與校友跨國踴躍討論，並發起捐款運動，短短 24小時內，已獲捐新台幣1600萬，讓美籍教授幸亞各（Dean James Sims）相當震撼。東海為此緊急召開跨部門會議，行文教育部、外交部，開設專款帳戶，推動這項烏克蘭國際生來台計畫。

東海大學表示，俄羅斯、烏克蘭爆發嚴重的軍事衝突以來，烏克蘭人民不僅流離失所，傷亡人數更不斷增加，為了幫助烏克蘭的學生遠離戰火，校方推動烏克蘭學生「遠離戰火、來台求學」的安置計畫，未來來支助項目包括：1. 捐助10位烏克蘭籍學生：全額學雜費、定額生活補助費。2. 保障校內住宿、安排校內工讀及提供免費華語學習課程。每位學生含學雜費、生活費，每人一年約支出40萬，10人約400萬，四年支助金額將高達1600萬。

這計畫原本將由東海大學的「外國學生獎助學金」及「國際學院發展基金」進行挹注，但沒想到短短24小時，校方就接到全球校友和民眾都來電、或是在網路上表示要捐款給東海大學，甚至接獲壽圓文教基金會董事長黃秋雄博士表示，將捐助新台幣1600萬，全額支持這項計畫的消息，這讓身為美及教授幸亞各感到很驚訝，他說真的驚喜，台灣人真的很好、很善良，充滿愛心。

東海表示，黃秋雄係逢甲大學會計系畢業，曾任東海大學董事會監察人，早年曾在外交部會計處服務，外派駐外大使館期間，目賭國家當時外交上遭遇的種種困難。回國後雖轉任會計師，但內心一直希望能為台灣盡點心力。

東海校長張國恩表示，黃秋雄博士在這個計畫發起不到24小時內，就發揮人飢己飢、人溺己溺的精神慷慨解囊捐助新台幣1600萬，費用已可全額支助十名烏克蘭學生的四年生活費，他的義舉將能協助烏克蘭來台學生在東海享受豐盛、衣食無虞的學習生活。

東海大學公關室主任黃兆璽表示，東海大學相當重視各界的愛心，連日已和密集和學務處龍鳳娣處長、社會資源中心王鳳奎執行長、國際事務處廖敏旬處長、國際學院幸亞各（Dean James Sims）召開相關線上會議，將在一週內聯繫、行文教育部國際司、外交部，開立專款帳戶，透過專案來推動執行「遠離戰火、來台求學」計畫。

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