果粉哀號升級iOS 15.4續航力減半　蘋果官方回應了

▲蘋果iOS 15.4出現耗電災情。（圖／翻攝自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

iOS 15.4推出，其中的重大更新就是支援口罩解鎖功能，但目前有些用户在推特上表示，自己在更新到iOS 15.4，iPhone的續航力明顯下降。對此蘋果官方也給出回應，認為安裝新系統後的48小時，手機中應用程式與功能需要調整，因此電量有變化是正常的。

iOS 15.4 更新許多重要功能，其中戴口罩 Face ID 解鎖 iPhone是最受注目的新功能。蘋果更新後的 Face ID 系統，可辨識用戶眼睛周圍區域，即使戴口罩也能解鎖，但僅適用 iPhone 12 以上。

但更新之後，卻傳出大量災情，最大的問題就是續航力變短，就連iPhone 13 Pro Max都只剩下半天的續航力。

▲蘋果在推特上回應耗電問題。（圖／取自推特）

對此蘋果官方則在推特上回應，安裝新系統後，手機應用程式和功能需要一段時間調整，因此在48小時內，電池續航力出現變動是正常的，若之後還有問題可聯絡蘋果進行諮詢。

過去的iOS大版本更新，也常發生續航力下降的狀況，但是此次反應的人數比過去多，目前認為，續航變差的原因可能是，因為120Hz ProMotion螢幕造成，不過續航嚴重下降的問題也不局限於iPhone 13 Pro、Max兩款機型上。如果還未更新的消費者，可能可以再觀望幾天再決定是否更新。