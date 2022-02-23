iOS 15.4第四個測試版出爐　Siri又有新語音

▲iOS 15.4新增新的Siri語音。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

在發布iOS 15.4第三個測試版的一周後，蘋果向開發人員和測試人員推出了 iOS 15.4 beta 4。此外也推出了 iPadOS 15.4 的新測試版。這次更新主要是小範圍的改動，根據外媒9to5mac指出，此次更新包含新增AirTag警語、新的Siri語音等。

iOS 15.4 beta 4 新版本可供開發人員透過「設定」中的更新取得，iOS 15.4 beta 4 的內部版本號為 19E5235a。

首先，蘋果在AirTag設定頁面上增加了新的明確的提示，告知用戶「在世界許多地區使用AirTag 來跟蹤他人是一種犯罪行為」，此外還提到，若用在此目的，AirTag可以被受害者檢測，執法部門也能能夠識別這個AirTag的所有者。

另外，蘋果推出 iOS 14.5 時，表示個人助理將不再默認女性聲音，同時還增加了兩個額外的語音選項可供選擇，而在新增的測試版中，也加入一個新的聲音，不過目前似乎不支援英語以外的語言。

iOS 15.4 為 iPhone 和 iPad 用戶提供了廣泛的新功能。對於 iPhone 用戶，戴口罩時能夠支援 Face ID，iPadOS 15.4 還包括備受期待的「通用控制」功能，此外也更新超過 30 種新的表情符號可供選擇，iCloud 鑰匙串的變化等等。

上週發布的 iOS 15.4 beta 3 包括對這些新功能的一些小調整，以及對緊急 SOS、Apple Poscast和通用控制的更改。iOS 15.4 預計將 在 3 月中旬的某個時間發布。 彭博社報導稱 ，蘋果目前的目標是在 3 月上半發布 iOS 15.4。這與蘋果計劃在3 月 8 日舉行發表會的時機點一致。