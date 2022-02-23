iOS 15.4最新測試版出爐！預防跟蹤犯罪　蘋果新增AirTag警語

▲iOS 15.4推出AirTag警語。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果向開發者推出iOS 15.4 beta 4，在這個版本中，加入部分AirTag反跟蹤功能，其中在AirTag使用頁面增加明確的提示，告知AirTag可以追蹤所持有人等等，蘋果也表示，在今年稍晚會推出更進一步的改善方案。

根據外媒MacRumors報導指出，為了應對人們對AirTag追蹤器和尋找App被用於非法跟蹤，並且平息用戶堆此問題的擔憂，蘋果2月10日曾宣布會在軟體層面進行一些更改。在本次的iOS 15.4 beta 4中，蘋果也實現此承諾。

例如，在AirTag設定頁面上增加了新的明確的提示，告知用戶「在世界許多地區使用AirTag 來跟蹤他人是一種犯罪行為」，此外還提到，若用在此目的，AirTag可以被受害者檢測，執法部門也能能夠識別這個AirTag的所有者。

蘋果先前表示，持續積極與執法部門合作處理與AirTag相關的問題，不過蘋果也強調，「AirTag 濫用事件實際很少見」，只是部分案例有被揭露出來，也表示，在這些案件中與執法部門成功合作，從AirTag追溯到犯罪者。

目前iOS 15.4中首次亮相的反跟蹤機制只是改善方案中的一小部分。蘋果表示，將在2022年稍晚發布其他功能，例如針對未知AirTag的精確查找和更明顯的AirTag嗶嗶聲。

提醒改善

此次更新中，也改善可能讓用戶感到困惑的提醒，過去用戶可能會在iPhone的鎖定螢幕和尋找應用中看到模糊的「檢測到未知附件」的提醒。但AirPods 3、AirPods Pro等產品位於用戶附近時，也會有這條通知。

改進後的提醒更明確告知用戶在附近的裝置是什麼，蘋果也表示新的提醒會更清晰，並將識別確切的配件。例如，警報會明確顯示「檢測到AirPods Pro」而不是「檢測到未知配件」。