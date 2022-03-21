快訊／今本土+5「嘉義婚宴群聚擴大」　另增93例境外移入

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增5例本土和93例境外移入，今日新增本土個案為2例男性、3例女性，年齡介於50多歲至60多歲。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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發言人莊人祥表示，今5例本土個案中，有4人是嘉義婚宴群聚相關，都有參加3/13婚宴，全是匡列採檢陽性，其中2人住在嘉義市、1人嘉義縣、1人雲林縣），另外1例是遊覽車旅遊團後續衍生個案，案21297的媽媽（案22086）。

截至目前為止，國內還有5條不明感染鏈，包括米迪幼兒園、五分埔女店員、雙北家人親友、桃園清艙人員和嘉義婚宴群聚。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為50例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自印尼(17例)、越南(14例)、美國(6例)、新加坡及泰國(各4例)、韓國及馬來西亞(各2例)、土耳其、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、香港、法國、德國、菲律賓、印度及澳大利亞(各1例)移入，另35例調查中。入境日介於今(2022)年3月5日至3月20日。

▲3/21新增病例。（圖／指揮中心提供）



而在民眾期盼的管制鬆綁方面，指揮中心還在蒐集相關部會意見，目前規定會維持至3/31，但會針對空曠無人、有工作或活動需求等不適合戴口罩情境做評估，拍照、唱歌等特定情況，也會納入考量。指揮官陳時中也強調，完全解封會等比較久，最多是特定區域能逐漸不戴，希望戴的時間越多越好。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,745,556例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,723,157例排除)，其中22,003例確診，分別為6,441例境外移入，15,508例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。