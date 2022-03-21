對流來了！今全台提前變天「雨最大」時間曝　明狂跌8℃

記者陳俊宏／台北報導

提前變天！中央氣象局預報員林定宜提醒，今天（21日）鋒面接近，東半部有不定時短暫雨，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，周二、周三雨勢會較大一點。根據氣象局預報，今台北市高溫還有29度，周二剩下21度，跌幅達8度。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



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▼今台灣附近水氣增多。（圖／氣象局）



天氣風險公司總經理彭啟明在臉書表示，周末穩定的天氣告一段落，今天不少朋友應該被雨聲吵醒，鋒面前緣的不穩定，比預期還提早不少接近台灣，在台灣附近已經發展對流雲系，不少地方已經有降雨。

氣象局今晨對連江縣發布「濃霧特報」，今金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜間及清晨西半部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已有能見度不足200公尺的現象，桃園、新竹縣及台中能見度亦較低。

林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今鋒面接近，東半部有不定時短暫雨，西半部水氣增多，有局部短暫陣雨或雷雨；今位於鋒面前的偏南風，比較溫暖，預估西半部高溫29-32度、東半部27度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜說，周二鋒面通過加上東北季風增強，凌晨就有變化，中部以北東半部將陸續轉為局部短暫陣雨或雷雨，中部以北並有局部較大雨勢發生的機率，南部山區為零星短暫陣雨或雷雨。

林定宜提醒，周三、周四華南雲雨區東移和東北季風影響，周三中部以北仍有局部較大雨勢發生的機率，周四降雨稍微少一點，但還是會下；這兩天中部以北和東北部比較涼，低溫16、17度，高溫僅20度出頭。

林定宜表示，周五東北季風減弱；周六鋒面接近，周日鋒面通過加上東北季風增強，中部以北及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，南部山區亦有零星短暫陣雨或雷雨。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

