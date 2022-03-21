全台雨勢加大時間曝！鄭明典貼1圖：變天了　這天乍暖還寒

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局長鄭明典在臉書貼出最新雷達回波圖表示，陣雨的天氣！回波不是很密集，但是持續移入，所以會有局部性的陣雨！天氣轉變囉。氣象專家吳德榮提醒，周三鋒面的厚實雲系移入，各地有局部陣雨，雨勢增大，北台高溫降至20度以下，乍暖還寒應注意。

▲鄭明典貼出雷達回波圖提醒變天。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今華南中層雲系通過，為各地帶來局部短暫降雨的機率；周二晨起鋒面南下，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨的機率，北台氣溫略降稍轉涼。

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▼今晨0時至6時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



吳德榮分析，周三鋒面的厚實雲系移入，各地有局部陣雨，雨勢增大，北台高溫降至20度以下，整天濕涼微冷，其他地區氣溫亦下降也轉涼，乍暖還寒應注意；周四下午起至周五降雨明顯減緩，但仍有局部短暫雨的機率，氣溫回升；周五晚至周六下午為空檔，各地皆為多雲時晴，氣溫續升、暖熟如夏。

吳德榮指出，周六晚起另一鋒面到，各地轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降；周日、下周一各地仍受這波鋒面影響，明顯降雨，濕涼微冷；春季冷、暖、晴、雨變化頻繁，模式模擬的能力較其他季節降低，常有大幅度的調整，應隨時注意最新的資料。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

