快訊／鋒面南下中！雷雨區曝光　後天「雨最大、掉10℃」

記者陳俊宏／台北報導

春天孩子面，說變就變！天氣風險公司總經理彭啟明今天（21日）提醒，預計鋒面周二凌晨到清晨通過台灣，中部以北會有較大雨勢，同時也有可能伴隨雷陣雨；周三將是全台降雨最明顯也可能是最多的時候，同時較涼空氣影響，預期北部低溫會下探到16-18度，過去幾天高溫都有站上30度，預期會降到約20度。

▲彭啟明說，本來預期今晚開始的鋒面前緣不穩定，發展比預期來得快也來得強，今天凌晨不少地方陸陸續續有雨勢。



彭啟明在臉書說，春天天氣變化果然快，本來預期今晚開始的鋒面前緣不穩定，發展比預期來得快也來得強，有波高空短波槽通過，今凌晨不少地方陸陸續續有雨勢，全台灣各地幾乎都有降雨，其中以苗栗、新竹、桃園到雙北的雨勢較大，還不是很有結構的降雨，較為零星，南部外海也有不穩定的閃電對流正在發展，台南、嘉義要留意後續有較大雨勢，預計下半天降雨會減緩，有一個短暫空檔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啟明指出，目前這道鋒面的主要結構位於台灣北方，在浙江附近，正逐步南下，預計周二凌晨到清晨通過台灣，凌晨到上半天中部以北會有較大雨勢，同時也有可能伴隨雷陣雨；周二下半天降雨將會趨緩一些，轉為短暫陣雨，東北風也隨之報到，周二會在一個降溫的過程，溫度會開始逐步下滑，北部及東半部較為明顯。

▲▼今各地有雨。（圖／氣象局）



彭啟明提醒，周三則是廣東福建附近不穩定、東移發展到台灣的華南雲雨帶，將持續影響台灣，周三將是全台降雨最明顯也可能是最多的時候，同時較涼空氣影響，預期北部低溫會下探到16-18度，和目前的20-22度是有顯著落差，過去幾天高溫都有站上30度，預期會降到約20度，是有不小的落差；中南部降溫沒有像北部、東半部那麼明顯，但還是會下滑2、3度，略有些溫差變化。

彭啟明表示，周四、周五降雨將會趨緩一些，溫度也會逐步回溫，周四仍有些雨勢，山區有較高機會；周五降雨會緩和不少，風向也改為偏東風；要留意是周六，預期還有波鋒面在周六、周日接近台灣，再度轉為不穩定，也將持續到下周一。

彭啟明說，這周將有兩道鋒面通過，和過去一陣子偏穩定的天氣有相當大的落差，溫度上也有波動，雖然還不到冷氣團很冷的態勢，但溫差波動的幅度還不小，提醒您外出務必要帶上雨具，也要適時增加衣物，還不到冷的程度，但要留意添加外套等長袖衣物，尤其是有溫度的起伏。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

