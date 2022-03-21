疫情死800多人「陳佩琪再提東洋BNT破局」　陳時中4點回應！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情目前累計造成800多人死亡，國民黨立委鄭麗文為此痛批中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，而陳時中也因此情緒激動反嗆不要牽拖。對此，台北市長柯文哲的妻子陳佩琪20日再度提及東洋買BNT破局一事，認為若這些人早點有疫苗打，至少有部分可避免。對此，陳時中也提出4點回應。

針對鄭麗文質詢陳時中引發爭議一事，陳佩琪20日於臉書表示，陳時中無須動怒，接著提到東洋買BNT破局一事，「這是2020年的事了，隔年5月中社區大爆發，陸續死亡800多人，這些人若是早點有疫苗打，結果是否會不同？相信不是全然， 但至少有部分是可避免的。」

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她也質疑，不知道為何破局的原因，是太貴、印有「復必泰」字眼？還是有人介入要利益？或是像指揮中心後來說的申請文件沒備齊，「反正不知道，最終就是破局了。」

對此，陳時中今上午出席立法院衛環會受訪時回應「事實上那時的商業談判，第一是還沒完全授權，第二是冷鏈沒有那麼多，第三是當時疫情沒那麼大，所以那時很難去買那樣的數目，最後一點則是在價格上完全沒辦法接受。」

另外，台北市市長柯文哲也認為「4月疫情會大反撲」，陳時中僅回應「這段時間各種預測都有。」接這被問及是否會覺得柯文哲夫婦很馬後砲？他則笑說「不會啦，只是事後的見解比較多。」