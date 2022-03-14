尪只聘移工「台人沒責任感」！她怒批「不愛台」：連我親戚都不用

▲老闆抱怨台灣人工作態度差，常因為家庭瑣事就要請假，表現不如移工。（示意圖，翻攝自xframe）

圖文／鏡週刊

為了補足勞動力，政府引進外籍移工已經行之有年，有越來越多的移工來到台灣工作，雇主的態度也從一開始的不信任大有轉變，一名網友就表示，先生經營一家精密加工業，但是工廠「全部只錄用移工」，連她希望開放一些職缺給本地勞工，都被打槍「台灣人問題真的很多」，令她怒批老公「不愛台灣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名人妻在臉書社團《匿名公社》發文，抱怨身為精密加工業老闆的先生，竟然完全不願意聘用台灣人，員工每一個都是移工，她試圖說服先生聘用部分的台灣人，沒想對方卻說「台灣人問題真的很多」，例如：技術學完就出走自行創業、在職的時候偷留公司客戶名單，自立門戶後就私下挖老東家牆腳…等等，沒職業道德的事情說都說不完。

此外，原PO老公也批評台灣人沒責任感、愛請假，常拿「老婆生產、小孩生病、爸爸看診」等家務事當理由遲到早退，這在精密工業裡真的會給同事還有雇主很大的困擾，不像移工們「狀況少，又聽話，讓人放心」，因此堅持絕對不聘用台灣人，就算妻子多次請求，也不願意提供工作機會給妻子的娘家親人，令人妻氣得大罵老公「根本歧視台灣人」，這種一竿子打翻一船人，堅持不給台灣人工作就是「不愛台灣」，令她無法接受。

貼文一出，引發不同的討論，部分網友相當認同原PO老公的看法，認為現在台灣員工的工作態度確實問題很多，不但管理困難還動不動就要遲到早退，但是每年都覺得自己值得加薪升職，令老闆有夠無言，反之移工就不會有那麼多問題，一切照合約來就好；但也有網友覺得，夫妻倆都在開地圖炮，一個是氣老公不給親戚工作就牽拖不愛台灣，一個是碰過幾個糟糕員工就說全台灣人都爛，夫妻同樣莫名其妙。不過也有人站在經營者的立場，支持老公的決定，「親戚是最不能請的，萬一到時候出事，連親戚都做不成」、「用自己人才是自找死路」、「真的不要請親戚比較好」。





更多鏡週刊報導

油價飆漲車主問「95能改加92嗎」 中油出面解答

該不該裝電子門鎖？ 網友提問過來人熱烈分享心得

鋼琴女神爆乳cos挨轟褻瀆角色 網揭驚人收入：穿越少賺越多