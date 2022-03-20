維護老舊建物安全 台南市府籲民眾一同關心

▲台南市政府表示，不論是消防安全或建物本體安全，維護老舊大樓、善盡管理之責任，對民眾及公共安全至關重要。 （圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北市文山區發生一社區住宅大樓女兒牆突然崩落事件，引起各界注意，台南市政府表示，不論是消防安全或建物本體安全，維護老舊大樓、善盡管理之責任，對民眾及公共安全至關重要。

台南市政府工務局針對公寓大廈辦理主委培訓，目前已辦三場，每場有60人參與。列管的15棟老舊複合大樓，不合格3棟，已歇業1棟(日新戲院大樓)，安檢合格率8成。其中有13棟正在籌備管委會，市府並要求籌備會時列席旁聽。

另外，為解決住宅建物隱藏水泥剝落、鋼筋外露等安全問題，內政部自106年起推行「危老重建條例」，市府並成立危老重建輔導團，協助民眾將危老建築重建，加速改善都市整體安全，從2017年至2022年1月底核定重建案件累積近200件。有需求的民眾，今2022月11日前辦理可享容積獎勵6％。

都發局指出，老屋只要是在都市計畫範圍內，非經指定為具有保存價值的合法建築物，經過結構評估確認具有危險，在全體所有權人同意下，即可採危老重建管道申請重建，期間可享有結構評估補助、重建計畫補助、地價稅、房屋稅減免等優惠，房屋稅最多可減半達12年，民眾可趁此機會，重建老屋提昇居住安全。