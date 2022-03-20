台南水道月老系列再發威 香水、軟糖協助母胎單身找到良緣

▲好事連連，台南山上花園水道博物館接到粉絲分享，來館內購買的月老香水及軟糖，順利幫友人終結母胎單身。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市文化局開發的月老系列商品再度發威，白色情人節剛過，台南山上花園水道博物館就接到粉絲分享，來館內購買的月老香水及軟糖，順利幫友人終結母胎單身，由於去年也有一名遊客分享買香水後送給姪子後，讓姪子找到女朋友，館方將好消息上傳臉書，收到粉絲熱烈回響。

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該民眾表示，今年年初來水道博物館參觀，因為聽說去年有遊客買了「戀愛組合包」月老明星花露水、月老軟糖贈送親戚，結果親戚的兒子脫單成功的事蹟，自己也買了月老明星花露水回去送給友人，不到1個月的時間，友人竟然說自己的異性緣明顯增加。於是又加購了月老軟糖相送，組成一套完整的「戀愛組合包」，就在今年3月白色情人節，友人交到了人生第一位女朋友，消息傳來，讓大家都很興奮，特別傳訊息來感謝。

文化局長葉澤山表示，神明加持系列商品一直都是古蹟區非常受歡迎的紀念品，其中以月老系列最受歡迎，因為愛情一向是最受人關注的運勢，月老明星花露水跟月老軟糖，不論送禮或自用都非常受歡迎。除了月老系列頻頻達陣得分外，學生遊客還會買孔子的至聖點心麵以及魁星餅乾，親子客最愛買八家將的乖乖；而天后可樂果更是有吃有保庇，老少咸宜，雖然已經上市一段時間，但銷售熱度一直未減。

館方表示，博物館園區腹地廣大，戶外環境寬敞明亮，是許多民眾郊外踏青、休閒旅遊的首選，而現在正值各種花卉輪番綻放的春季，正是最適合戀愛的季節，歡迎大家多多前來遊憩，從求姻緣、約會到拍婚紗，都能在水道博物館中完成一條龍式的戀愛包套服務。