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愛惜台東最美沙灘！巡守隊清出69公斤垃圾　保特瓶洒瓶最多

▲▼台東大學學生加入海洋巡守隊，於杉原灣清出近69公斤廢棄物。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東大學學生加入海洋巡守隊，於杉原灣清出近69公斤廢棄物。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東大學山海部落遊憩教育中心每年號召學生共同參與淨灘活動，透過身體力行方式，更能體會到海洋廢棄物的形成及危害，並守護台東好環境。環保局今年成功招募該中心加入海洋巡守隊，13日在杉原灣進行自主淨灘活動，總共清理出68.5公斤海岸廢棄物。

縣長饒慶鈴表示，杉原灣是大家夏天戲水的場所之一，為東部海岸僅有的金色沙灘，縣府延續中央「向山致敬、向海致敬」的指導，主張海洋與環境應該全民共享，「把美麗還給杉原灣」、「該人民還給人民」。經過縣府整修後，設置浮球警戒線並且進駐合格的救生員並配有救生設備，讓海水浴場的功能更加完善，讓台東人享有更優質的生活環境，成為東海岸最耀眼的「閃閃發光之地」，感謝用行動來守護台東藍大海與潔淨海岸的每一個人。

▲▼台東大學學生加入海洋巡守隊，於杉原灣清出近69公斤廢棄物。（圖／台東縣政府提供，下同）

環保局指出，自2019年成立海洋巡守隊後持續推動，目前共有人252加入，海洋廢棄物問題不僅僅是單一力量就能解決，而是需要大眾的力量一起努力，此次淨灘活動，以一般垃圾29.6公斤、寶特瓶22.8公斤及酒瓶10.5公斤為清理出的垃圾前3名，藉由實際參與淨海淨灘活動的過程，親身體驗保護海洋的重要性，喚起守護海洋生態的觀念，養成垃圾不亂丟的習慣，進而於日常生活中採取愛護海洋的行動力。

環保局呼籲，海洋環境因人為或自然因素，形成海洋垃圾島，危害海洋生物的生活環境，歡迎大家可以透過自己的心力，呼朋引伴一齊動手淨灘，加入台東縣淨海聯盟。

報名專線：089-239687，將不定期辦理淨海、淨灘活動及年度評比競賽。
 

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