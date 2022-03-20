「德東飆車王」兄弟感情差！鄰居曝：常為爭產吵架　才飆車洩憤

記者趙蔡州／綜合報導

台北市39歲簡姓男子18日在天母士東路開車狂飆，高速衝撞正在過馬路的2名女高中生、1名婦人，造成1死2傷悲劇，事後查出他就是近期一直在天母周邊飆車的「德東飆車王」。簡男的鄰居爆料，他們家庭兄弟感情不好，疑似是長期爭產、兄弟吵架互告，才會經常飆車洩憤。

車禍發生在18日下午6時許，簡男在天母士東路沿線狂飆，不料撞上正在過馬路的66歲謝姓女子、17歲吳姓、廖姓女高中生，其中謝女送醫後宣告不治、2名女高中生腿部骨折。簡男事後向警方供稱，因為身體不適，想趕快回家休息，不清楚自己當時到底開多快。

▲「德東飆車王」高速撞路人1死2傷。（圖／記者黃彥傑攝）

簡男背景也被起底，原來他就是近期常在天母狂飆，讓住戶相當頭疼的「德東飆車王」，平日住在天母天玉街一帶。簡男鄰居透露，在天母國小旁有一棟公寓整棟都姓簡，雖然對簡男不太有印象，但知道他們家族狀況相當不錯，父執輩4個兄弟一人分一層，在陽明山上也有不少土地，家世背景相當顯赫。

另據《壹電視》報導，一名簡男的鄰居透露，簡男一家人的兄弟感情不好，由於家族在天母、陽明山都有大量土地，近年疑似發生了爭財產的糾紛，兄弟間經常吵架甚至互相提告，不排除因此造成簡男平日壓力大，才會經常飆車洩憤。

警方19日訊後依過失致死罪嫌，將簡男移送地檢署偵辦。檢方19日下午完成複訊後，諭令簡男20萬元交保，並依法命其交付肇事車輛、行車執照及駕駛執照，並不得移轉名下所有不動產。

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