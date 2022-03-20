車禍1死2傷！駕駛喊冤「我不是德東飆車王」：平常都會禮讓行人

記者趙蔡州／綜合報導

台北市39歲簡姓男子18日在天母士東路飆車，意外撞上3名路人造成1死2傷。簡男19日下午被檢方諭令20萬交保，他離開地檢署時表示，車禍撞死人他很心痛、心疼，不希望被害人受這種苦，真的很抱歉，自己也並非外傳的「德東飆車王」。

簡男19日下午步出士林地檢署時，一邊使用外套遮臉一邊表達歉意，強調自己並沒有飆車，否認是經常在天母地區狂飆的「德東飆車王」，如果有飆車早就被警察抓了，平常開車他都會禮讓行人，附近的鄰居都可以當忙作證。

簡男解釋，他當時是要超左前方的車，結果前方的車輛突然剎車，他才趕緊往左行駛，沒想到因此撞上行人，「對不起很抱歉，平常真的有禮讓行人」、「我不希望他們受這種苦，那時候時速沒有印象，我真的有禮讓行人」。

▲簡男否認是經常在天母地區狂飆的「德東飆車王」。（圖／記者邱中岳翻攝）

車禍發生在18日下午6時許，簡男在天母士東路沿線狂飆，不料撞上正在過馬路的66歲謝姓女子、17歲吳姓、廖姓女高中生，其中謝女送醫後宣告不治、2名女高中生腿部骨折。簡男事後向警方供稱，因為身體不適，想趕快回家休息，不清楚自己當時到底開多快。

警方19日訊後依過失致死罪嫌，將簡男移送地檢署偵辦，檢方下午完成複訊後，諭令簡男20萬元交保，並依法命其交付肇事車輛、行車執照及駕駛執照，並不得移轉名下所有不動產。

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