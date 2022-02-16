清水小鎮深夜30輛車「低速逛街」吵死人　環警監將加強取締

▲清水小鎮周日深夜出現30輛車低速逛街，吵得住戶不得安寧，警方將配合環保局、監理所加強取締。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市清水區有民眾在臉書清水小鎮社團po文怒指，13日午夜2點約30輛自小客車低速行駛在鎮政路，讓道路兩旁住戶不得安寧，轄區大秀派出所長何易軒立即上網留言表達警方已有作為，清水警分局表示，數十輛車並沒有飆車、甩尾、或逼車等違規行為，至於是否噪音過大，警方已查出部份車牌，將交由環保局通知車主去檢驗，日後也會和環保局、監理所合組查緝小組，遏止歪風。

有民眾將數十輛自小客車午夜在清水區鎮政路排成一排逛大街，單一車輛低速行駛未造成噪音，但車子一多，「積少成多」就會鬧哄哄，尤其是發生在民眾正好眠的午夜。

大秀派出所所長何易軒馬上po文回應，成長龍狀的自小客車，並沒有蛇行、甩尾、嚴重超速、逼車等行為，至於是否為「噪音車」，必須經環保局以合格儀器檢驗，超標後再依法開罰，目前已查出多輛車設籍彰化，將會把車主資料移送環保局，由環保局通知車主去檢驗。

清水警方表示，本分局已自行規劃靜城專案，在噪音車輛行經時間及路段，尤其針對假日深夜，執行測速照相勤務，高密度守望、路檢勤務，及沿線加強巡邏，一旦發現有疑似危險駕駛行為時，將以最快速度到達現場嚴正執法，日後將在週末凌晨編排臨檢勤務，共同防制飆車及噪音車輛出沒，守護市民安全與安寧。