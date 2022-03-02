西濱彰化區監測速首日抓15件　馬自達狂飆時速132公里重罰5千





▲這輛白色馬自達時速高達132公里，西濱彰化段區間測速取締。（圖／彰化警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台61線彰化路段區間測速，警方於3月1日零時起開抓，短短一天就有15件超速違規，將處3000元以上6000元以下罰鍰，其中有1輛白色馬自達飆速高達132公里，超過限速40公里，違規駕駛面臨重罰5000元，彰化縣警局呼籲用路人切勿超速行駛，遵守交通安全。

▲台61線彰化路段區間速。（圖／彰化警方提供）

彰化縣警察局建置的台61線北上177公里至168.1公里區間測速系統，前於2020年3月2日至4月15日運作執法，1個半月共告發超速違規3,627件，車禍事故也因此大幅減少；後因設備廠商更換攝影機韌體，導致系統時間失準，罰單全部撤銷，設備也暫停使用至今，訂於3月1日起啟用。

警方指出，西濱彰化段區間測速，速限90公里，2月25日至28日宣導期間，閃拍173件超速違規，25日27張、26日59張、27日71張，28日16張，其中1件時速高達134公里，不過因為是宣導期，不開罰。

▲台61線彰化路段區間速。（圖／彰化警方提供）

台61線西濱快速道路是南北車輛往返替代道路，大貨車、砂石車等大型車輛甚多，不少用路人因超速及未保持安全距離，經常造成嚴重交通事故，彰化縣警局交通隊長林世明呼籲，速限為90公里，超速違規即開罰3000元至6000元罰鍰，籲請用路人切勿心存僥倖。