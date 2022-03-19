鹹魚大翻身！　3月底前「3星座、3生肖」運勢大爆發

▲3生肖、星座「3月底前」運勢飆升。（圖／pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

2022年3月即將進入尾聲，對於自己在職場、投資、感情生活等仍感到處處不順心，事事不如意？先別著急！《生肖星座運勢命理玄學》、命理專家小孟老師分別點名，3生肖和3星座的運勢將會在3月底前飆升，快看看自己有沒有上榜。

3生肖月底前運勢上漲｜生肖星座運勢命理玄學

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屬龍

屬龍的人一般都是領導風範。但今年的屬龍者事業運平平。屬龍者20日開始到3月底，將會在事業上獲得很大的突破。並且，也能獲得不錯的桃花運。喜從天降，3月底添丁添財，好事多多，富貴十足，讓人羨慕。

屬豬

生肖豬的人「六合」吉星入命，明（20）天開始到3月底得財神爺提點，財運大旺，你會明顯的感受到正財運丶偏財運都明顯變旺，不管是創業或者投資的人都會受到好運眷顧，收穫豐厚。工作進展特別順利，再加上強有勁的貴人運，有望名利雙收。特別是生肖豬者在這個月，感情上讓人眼紅不已，你的戀愛運越來越好，你在這個時候脫單的機會非常高！

屬兔

生肖兔的人心地善良，樂於助人，所以他們的人緣是真的很不錯，命中的貴人也不少，每次在危難時候，身邊總是有很多人願意為他們挺身而出，每當他們以為自己不行的時候，都能化險為夷！明天開始到3月底「天德星」的加持，你的運氣更是好上加好！就算遇到什麼煩惱也能夠順利地化險為夷。而且你們的財運時也是一流，這個月財運之首，橫財砸身，讓人眼紅。



3星座月底前運勢旺爆｜小孟老師

魔羯座

魔羯座下半月的人際關係非常好，自身很懂得說話的分寸，也知道該如何讚美與鼓勵他人，甚至還會去調解別人的困難；說話的口條，及溝通能力也增強很多。另外說話風格更加樂觀且自信，興趣學習範圍更為廣泛，自然而然的展現出潛在能力，身邊同事及朋友，都願意靠近來學習，而這也是大家都喜歡接近魔羯座的原因，連帶貴人運增強，有機會得到專業人士的賞識，升官加薪或事業走強的機會也多了不少。

處女座

處女座下半月在物質生活方面，也有享受的機會，不僅有舒適的生活條件，還有美食，使得身心都更為愉悅。當然也懂得打扮並展現自己，給人一種賞心悅目的感覺，因此桃花運也更為旺盛，單身族群可多把握好機會，特別是有曖昧關係的，有機會修成正果。若有投資買賣的，會更加有生意頭腦，尤其是正財，不妨好好專注在財務，會有財產翻倍的好時機出現。

雙魚座

雙魚座下半月會有不錯的福報出現，很多幸運的事會發生，保持樂觀的心，大部份能心想事成。此時容易遇到有共同理念的人，若要打拼事業或創業的，可好好把握這段期間遇到的人，多與他們聊聊，會讓你賺錢賺到爆，說不定會遇到生命中的伯樂或是貴人。人際關係也提升很多，若是有新認識的，與對方的交流會顯得輕鬆自然；在團體中，也有機會成為領導者聽到很多賺錢的投資標的，為他人提供有用訊息，或是成為他人的貴人，利人也利己。