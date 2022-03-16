距離不是問題！12星座的「遠距離戀愛法則」

▲遠距離戀愛最害怕的彼此耐不住寂寞。（圖／翻攝自pixabay）

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說到遠距離戀愛，很多人都會害怕，就怕「距離」讓彼此感情漸漸疏遠，心也好像越隔越遠，據《星座好朋友》分析，12星座遇上異地戀該如何維持，挺過這道難關，一起來看看吧！

火象星座－牡羊座、獅子座、射手座

【再忙再遠都要見到你】

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火象星座行動力強又熱情，遠距離戀愛，他們無論再怎麼忙，都會抽空和對方聊天、視訊，而這也是他在另一個城市的動力，到了周末、連假，就是見證他們行動力的時候，他們會主動去對方的城市，就算只有見幾個小時的面，他們也非常滿足。

土象星座－金牛座、處女座、魔羯座

【享受戀愛中的每件小事】

土象星座面對感情特別害羞，他們不太會表達，他們很容易遠距離談著談著就淡掉了，因此他們會花更多時間讓自己變得更浪漫，像是開始會為了見面的日子，多做一些準備，小小的禮物或者寫著小卡片，讓你們的遠距離戀愛變得甜蜜又浪漫，土象最大的優勢就是，他們很堅定自己的內心，不會隨便就被他的人言語左右，時間一定可以成就你們的愛情。

風象星座－雙子座、天秤座、水瓶座

【忠誠就是最好的愛】

風象星座的人桃花通常都不錯，所以他對你的忠誠，也就是在證明他對你的愛意，這組星座其實適合談遠距離戀愛，因為他們非常需要個人空間和自由，所以遠距離，對他們來說也許是另一種好處，只是自由的拿捏要掌控好，太過自由，愛情就會冷掉，不過好在這組星座都蠻願意溝通的，要好好相處撐過遠距離，並不困難，就在於他們對你的愛夠不夠忠誠。

水象星座－巨蟹座、天蠍座、雙魚座

【給他十足的安全感】

水象星座的人在愛情裡會比較敏感和細膩，在遠距離戀愛初期，他們會是很浪漫甜蜜的，舉例來說，偷偷到你的城市給你一個大驚喜，但是時間久了，他們在感情裡比較不成熟的那一面，就會隨之表現出來，讓人感到不安，導致感情出現裂痕，想要維護好這段遠距離，一定要學會理性，給另一半足夠的安全感，才可以讓感情越來越好，如果對方沒有接到你的電話或訊息，也先別急著胡思亂想，好好用理性面對。