　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

是你嗎？老闆「最愛星座員工」排行　第1名鬼才一人當多人用

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲每天苦幹實幹的你，是老闆心中最愛的星座員工嗎？（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

在這萬物皆漲、唯獨薪水不漲的苦命時代裡，工作勤奮、苦幹實幹，只為讓主管看見你的努力嗎？命理專家小孟老師曾分享「會受老闆寵愛」星座Top5，前3名依序為雙子座、水瓶座及天蠍座，其中「鬼才型」雙子座因千變萬化性格在工作上發揮長才，求新求變不斷提升自我，深得上司的心，因此榮登第1名。

小孟老師曾在粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》發文分析最得老闆寵愛星座前5名，你上榜了嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

第5名：金牛座

踏實又穩定的金牛，在職場上屬於埋頭苦幹型，只要給他們一個目標與方向，就能發揮最強韌性，一路勇往直前，絕不輕言放棄，堅信只要朝目標走就能邁向成功。對老闆而言，是非常穩定可信賴的員工，只要「錢」一開始講清楚，或者給他們一個業績目標，金牛絕對能屢創佳績。

為了賺取更多錢、享受好的生活品質，金牛會成為老闆得力助手，不貪圖名聲多有威望，只求實際收進口袋裡的數字，且他們不喜歡請假，牢實的卡在工作崗位上讓他們有很強的安全感。

第4名：摩羯座

在工作上敬業又負責的摩羯座，有一套自己的做事方式，那是他們長久經驗的累積，臨危不亂是最大特質，向來給人冷靜、專業、堅定形象的摩羯座，除了恪守本分外，強烈的責任感也迫使他們把事情都安排妥當，絕不允許出一絲差錯，可說是安排進度的細節控。

摩羯座是優秀的主管、策畫人員、專家，讓主管們超放心，且做事不好大喜功、不愛與人爭鬥，總是默默完成任務，雖與同事間不一定能處得和樂，但也不會刻意與人爭執。若是有利益關聯，他們會發揮人際圓潤度，成為老闆最愛的功臣。

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲天蠍座是老闆打天下的愛將，不過樹大招風會遭他人忌妒。（示意圖／pakutaso免費圖庫）

第3名：天蠍座

充滿個人魅力的天蠍座，在職場上有如獵鷹一般英勇，即使有溫柔外表，內心對於成功的渴望總是烈火燃燒。若是專業人士，就想當個專業權威；若是業務，在競爭上可說是費盡心機，完全沒在客氣，勇敢殺敵的鐵血悍將，也因此能幫老闆拿下大單的員工都是天蠍座。

愛恨分明的天蠍座很希望自己能得到賞識，因此總是屢屢突破佳績，可說是老闆打天下的愛將。不過樹大招風，天蠍有時因太專注於個人目標，未顧及他人感受，反而遭到他人忌妒，千萬別因為得勢就恃寵而驕。

第2名：水瓶座

水瓶座最大特質在於，不因既有框架而限制自己源源不絕的創意。他們總能跳脫舊有形式，想試出厲害方法，突破上司與老闆的盲點，讓人眼睛為之一亮。雖然古靈精怪偶爾引人質疑，但擁有絕佳思考力的他們，總能在提案關鍵點上發揮長處。

水瓶座對於金錢的脈絡及事件的理解非常清晰，精明的他們不喜歡浪費力氣，只想用CP值最高的方法高效率完成。他們條理分明、能直搗核心找出解決辦法，可說是難得的人才。另外，水瓶座雖然利益分明，但為人算慷慨也擁有大愛，對同事守望相助，相處幽默氣氛愉快，老闆能擁有這智多星，再幸運不過。

▲▼開會,工作。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲鬼才型雙子一人當多人用，有助公司運作更加流暢。（示意圖／免費圖庫pixabay）

第1名：雙子座

鬼才型的員工非雙子座莫屬，千變萬化的性格在工作上可發揮長才，對於事業的野心不如說是追求自我成就的渴望。懂得要求自己的雙子座，每天都在成長茁壯，求新求變不斷提升自己，甚至超越現有工作要求的範圍，也因此不怕麻煩的他們常一人當多人用，處理完分內事情，還要接著處理許多雜事，看似辛苦對他們而言根本不足掛齒。

不怕麻煩的雙子座，能力相當多元、鬼點子多又聰明，溝通力強又暢快，老闆愛在心裡、捧在手裡，能給他們無限大的自由與發揮的空間，對於公司的運作流暢度超加分。

►什麼！Jo Malone香水下殺5.8折

ET快訊
福島強震「新幹線車廂內翻覆」驚悚片曝！　乘客有死的覺悟
外送員勸女客「穿情趣內衣取餐太危險」！網看她照片跪了：妳更兇
日7.4強震「東京大停電」　一張俯瞰圖10萬人看傻：根本兩個
鄭麗文嗆陳時中「疫情死800多人」　FB遭灌爆狂刷一句話
探險直播曾見半身吊屍！　網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了
妻控他只顧玩重機！雙寶爸「3點回擊」：難道婚姻是要扼殺全部興
迎接今年「首波大雷雨」？　鄭明典給答案
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麻煩了！下周雨更多連6天不穩定　「要有心理準備」

少女愛愛後「肚子超痛」掛急診　關鍵2句話曝！醫：黃體破裂

停電找「鳥獸」當替死鬼？　台電人員曝真相：我真的無法給您答案

抖音一響父母白養！國小師嘆全班唱：陳董在夜總會　6點指集體洗腦

G乳網紅變老師！　聘書近照「UU爆青筋」歪樓

是你嗎？老闆「最愛星座員工」排行　第1名鬼才一人當多人用

迎接今年「首波大雷雨」？　鄭明典給答案

探險直播曾見半身吊屍！　網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

今全台變天「越晚雨越大」　春雷將響地區曝！明狂跌9℃

高雄騎士被逼車！遭警要求刪文「錄音曝光」　網：快召喚波蘭記者

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

蜂后卡車裡...蜂群2mins集結！ 高雄路邊驚見機車「被吞噬」

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

麻煩了！下周雨更多連6天不穩定　「要有心理準備」

少女愛愛後「肚子超痛」掛急診　關鍵2句話曝！醫：黃體破裂

停電找「鳥獸」當替死鬼？　台電人員曝真相：我真的無法給您答案

抖音一響父母白養！國小師嘆全班唱：陳董在夜總會　6點指集體洗腦

G乳網紅變老師！　聘書近照「UU爆青筋」歪樓

是你嗎？老闆「最愛星座員工」排行　第1名鬼才一人當多人用

迎接今年「首波大雷雨」？　鄭明典給答案

探險直播曾見半身吊屍！　網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

今全台變天「越晚雨越大」　春雷將響地區曝！明狂跌9℃

高雄騎士被逼車！遭警要求刪文「錄音曝光」　網：快召喚波蘭記者

普丁認了遭制裁「通膨失業率上升」　怒嗆西方休想瓦解俄羅斯

Fed升息1碼、央行理監事會聚集2焦點　財經HOT 5一次看

柯文哲直球對決民進黨！自曝「北市21處被限電」：定義到底是什麼

新聞報一半突地震…頭上燈架狂晃！　女主播「真實反應」網跪了

國民黨史上最大改革　中常委人數直接砍半

西班牙蠻牛開季最狂18連勝　納達爾闖印地安泉8強

麻煩了！下周雨更多連6天不穩定　「要有心理準備」

楊冪私服超愛「卡通」！炫腹曬無臉男夯包、穿美戰外套合體劉詩詩

野柳「夜訪女王」回來了！首創海岸水幕光雕秀　即起限量開搶

隊史最大約綁住「老大」布萊恩　落磯7年52億成交

近距離欣賞土撥鼠吃播秀！雙手捧食＋小口嚼嚼超療癒

生活熱門新聞

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

「陰蝨路」百隻狂爬影曝！　男下體癢妻診間飆罵

今全台變天「越晚雨越大」　春雷將響！明狂跌9℃

妻控他只顧玩重機！雙寶爸發長文回擊了

一隻鳥害大停電？　台電員工不忍了「親曝真相」

外送員勸女客別穿情趣內衣取餐！網看她照片更兇

明起兩段式變天！雨最猛時段出爐

2波雷雨變天　全台連雨濕4天！

高雄騎士被逼車　遭警要求刪文

短裙妹趴引擎蓋！網懺悔：有放大請自首

迎接今年「首波大雷雨」？　鄭明典給答案

周年送iPhone「女友訊息超乾淨」　他一看綠炸

孩子餐廳亂爬出事　家長大罵店員

烏克蘭佳娜合體館長：台灣對烏克蘭的好　朋友都知道

更多熱門

相關新聞

愛情考驗！12星座遠距離戀愛法則

愛情考驗！12星座遠距離戀愛法則

說到遠距離戀愛，很多人都會害怕，就怕距離讓彼此感情漸漸疏遠，據《星座好朋友》分析，12星座遇上異地戀，該如何維持，挺過這道難關，一起來看看吧！

看似灑脫分手痛超久星座Top 3

看似灑脫分手痛超久星座Top 3

另一半有這3種「身體語言」　代表他真的很在乎你

另一半有這3種「身體語言」　代表他真的很在乎你

12星座問這個　愛你勝過所有人

12星座問這個　愛你勝過所有人

玻璃心碎滿地！　這3星座內心超「敏感」　

玻璃心碎滿地！　這3星座內心超「敏感」　

關鍵字：

星座運勢占卜小孟老師工作得寵水瓶座雙子座天蠍座摩羯座金牛座

讀者迴響

熱門新聞

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

「陰蝨路」百隻狂爬影曝！　男下體癢妻診間飆罵

今全台變天「越晚雨越大」　春雷將響！明狂跌9℃

福島外海發生規模7.3強震　日網：跟311地震好像

大群蜜蜂瞬間淹沒機車！路人嚇傻

東北新幹線「列車脫軌」

福島7.4強震2死92傷！　列車狂搖出軌混亂畫面曝

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

快訊／日本7.3強震！福島、宮城下「避難指示」要2.7萬人撤離

妻控他只顧玩重機！雙寶爸發長文回擊了

一隻鳥害大停電？　台電員工不忍了「親曝真相」

外送員勸女客別穿情趣內衣取餐！網看她照片更兇

謝和弦爆「哭求復合Keanna」！通話全錄音

明起兩段式變天！雨最猛時段出爐

更多

最夯影音

更多
謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度
高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面