是你嗎？老闆「最愛星座員工」排行　第1名鬼才一人當多人用

▲每天苦幹實幹的你，是老闆心中最愛的星座員工嗎？（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

在這萬物皆漲、唯獨薪水不漲的苦命時代裡，工作勤奮、苦幹實幹，只為讓主管看見你的努力嗎？命理專家小孟老師曾分享「會受老闆寵愛」星座Top5，前3名依序為雙子座、水瓶座及天蠍座，其中「鬼才型」雙子座因千變萬化性格在工作上發揮長才，求新求變不斷提升自我，深得上司的心，因此榮登第1名。

小孟老師曾在粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》發文分析最得老闆寵愛星座前5名，你上榜了嗎？

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第5名：金牛座

踏實又穩定的金牛，在職場上屬於埋頭苦幹型，只要給他們一個目標與方向，就能發揮最強韌性，一路勇往直前，絕不輕言放棄，堅信只要朝目標走就能邁向成功。對老闆而言，是非常穩定可信賴的員工，只要「錢」一開始講清楚，或者給他們一個業績目標，金牛絕對能屢創佳績。

為了賺取更多錢、享受好的生活品質，金牛會成為老闆得力助手，不貪圖名聲多有威望，只求實際收進口袋裡的數字，且他們不喜歡請假，牢實的卡在工作崗位上讓他們有很強的安全感。

第4名：摩羯座

在工作上敬業又負責的摩羯座，有一套自己的做事方式，那是他們長久經驗的累積，臨危不亂是最大特質，向來給人冷靜、專業、堅定形象的摩羯座，除了恪守本分外，強烈的責任感也迫使他們把事情都安排妥當，絕不允許出一絲差錯，可說是安排進度的細節控。

摩羯座是優秀的主管、策畫人員、專家，讓主管們超放心，且做事不好大喜功、不愛與人爭鬥，總是默默完成任務，雖與同事間不一定能處得和樂，但也不會刻意與人爭執。若是有利益關聯，他們會發揮人際圓潤度，成為老闆最愛的功臣。

▲天蠍座是老闆打天下的愛將，不過樹大招風會遭他人忌妒。（示意圖／pakutaso免費圖庫）

第3名：天蠍座

充滿個人魅力的天蠍座，在職場上有如獵鷹一般英勇，即使有溫柔外表，內心對於成功的渴望總是烈火燃燒。若是專業人士，就想當個專業權威；若是業務，在競爭上可說是費盡心機，完全沒在客氣，勇敢殺敵的鐵血悍將，也因此能幫老闆拿下大單的員工都是天蠍座。

愛恨分明的天蠍座很希望自己能得到賞識，因此總是屢屢突破佳績，可說是老闆打天下的愛將。不過樹大招風，天蠍有時因太專注於個人目標，未顧及他人感受，反而遭到他人忌妒，千萬別因為得勢就恃寵而驕。

第2名：水瓶座

水瓶座最大特質在於，不因既有框架而限制自己源源不絕的創意。他們總能跳脫舊有形式，想試出厲害方法，突破上司與老闆的盲點，讓人眼睛為之一亮。雖然古靈精怪偶爾引人質疑，但擁有絕佳思考力的他們，總能在提案關鍵點上發揮長處。

水瓶座對於金錢的脈絡及事件的理解非常清晰，精明的他們不喜歡浪費力氣，只想用CP值最高的方法高效率完成。他們條理分明、能直搗核心找出解決辦法，可說是難得的人才。另外，水瓶座雖然利益分明，但為人算慷慨也擁有大愛，對同事守望相助，相處幽默氣氛愉快，老闆能擁有這智多星，再幸運不過。

▲鬼才型雙子一人當多人用，有助公司運作更加流暢。（示意圖／免費圖庫pixabay）

第1名：雙子座

鬼才型的員工非雙子座莫屬，千變萬化的性格在工作上可發揮長才，對於事業的野心不如說是追求自我成就的渴望。懂得要求自己的雙子座，每天都在成長茁壯，求新求變不斷提升自己，甚至超越現有工作要求的範圍，也因此不怕麻煩的他們常一人當多人用，處理完分內事情，還要接著處理許多雜事，看似辛苦對他們而言根本不足掛齒。

不怕麻煩的雙子座，能力相當多元、鬼點子多又聰明，溝通力強又暢快，老闆愛在心裡、捧在手裡，能給他們無限大的自由與發揮的空間，對於公司的運作流暢度超加分。