管爺好幽默！稱自己願意含笑離職不願「含笑而去」

▲管中閔在校務會議上分享兩則笑話，稱自己願意含笑離職不願「含笑而去」。（圖／摘自管中閔臉書）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學今天（19日）舉行校務會議，少見在中午之前就結束，心情不錯的管中閔，會議結束後分享兩個笑話，包括有位同仁跟管說「校長，你的時間不多了」，還有「做好這件事，你就可以含笑而去了」，讓管中閔笑說「中文教育很重要」，還在臉書分享這兩個笑話，並回應說，我願意含笑，但可以不要「而去」嗎？引發現場哄堂大笑。

台大今天舉行100學年第二學期第一次校務會議，今天議程很順利，不到上午11時就結束，和往常經常拖到中午過後大不同，心情不錯的管中閔，在會議結束後和現場會議代表分享最近兩則與同仁的對話內容，並在臉書分享，最後還加註「中文教育不能等」、「感到淡淡的哀傷」。

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▼台大今天舉行校務會議，少見在中午12點以前結束。（圖／記者許敏溶攝）

管中閔首先提到，自從宣布不尋求續任台大校長後，有些同仁和他談話時都會先說：「校長，你的時間不多了。」，但「校長的時間」和「校長任期的時間」並不一樣，校長任期要到明年1月，也讓管中閔感慨「中文教育要加強」。

管中閔的第二則笑話，則是提到，過年前有同仁問他，今年還計劃做些什麼事，管中閔回答校內一些工作，特別強調設立永續發展推動委員會和永續辦公室，正在規劃各項永續工作，這位同仁聽完很滿意說到，「永續工作很重要，做好這件事，你就可以含笑而去了」。

管中閔接著說，自己願意含笑，但可以不要「而去」嗎？這也引發現場哄堂大笑。