台大杜鵑花節首採VR介紹　管中閔期許台大學生「堅持」

▲台大杜鵑花節與學系博覽會今天登場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大杜鵑花節及學系博覽會今天（12日）登場，受疫情影響，今年杜鵑花節開幕式及學系博覽會採線上辦理，各學系博覽會除各學系自辦直播等活動外，更首度採用虛擬實境（VR）介面辦理，提供完整的招生、獎學金資訊及台大56個學系、學位學程的詳盡介紹，台大校長管中閔也期許台大學生要「堅持」，即將進入台大學生則是「找到自己的理想，不要放棄自己的理想。」

每年3月杜鵑花盛開時，是台大舉辦杜鵑花節與學系博覽會，活動在今天登場，台大今年利用線上方式，呈現杜鵑花節開幕式及學系博覽會，讓各地民眾與校友可在活動官網欣賞杜鵑花美景，並了解台大各學系的特色、教學及研究成果，而且今年更首度採用虛擬實境（VR）介面辦理，提供完整各項資訊。

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▼台大杜鵑花節與學系博覽會今天登場。（圖／記者許敏溶攝）

台大校長管中閔也在開幕式影片上，接受兩位主持人訪問，管中閔表示，台大學生的特質是「比較活潑比較野」，很多人不是那麼規矩，從椰林大道上騎自行車的那種騎法就知道，但他仍希望台大人都能歡喜成長，長成自己喜歡的樣子，不是別人要你的樣子，但他也尷尬表示，年輕時自己也不太會想，但從來沒想到要變成台大校長，而要送給台大學生一句話是「堅持」，對於即將進入台大學生，則是「找到自己的理想，不要放棄自己的理想。」

▼台大杜鵑花節及學系博覽會今天登場，首採VR介紹。（圖／台大提供）

為了協助學生進行有方向的探索與跨域學習，台大指出，鼓勵各系所設置「領域專長」，藉由課程的重新模組化，彰顯出各領域的核心專長、新興發展方向以及跨域創新的趨勢，目前全校已設立超過二百多個領域專長，學生修習領域專長之後，於畢業時會獲得專長證書，加值自己的學習成果，在未來升學或就業時更具優勢。

台大表示，學系博覽會線上展的各學系直播時段及系所資訊都公告在台大杜鵑花節網站，也可在該網站觀賞重播影片。