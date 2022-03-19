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大陸 大陸焦點 特派現場

港真實確診破350萬「半數人染疫」　專家：已群體免疫可放寬管控

▲▼香港,香港疫情,香港街頭。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲疫情下的銅鑼灣街頭。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／香港報導

香港第五波疫情持續，港府昨（18）日公布的確診數字顯示，感染患者已經突破百萬。港大研究則指出，真實的確診人數其實達350萬人，意味著香港約半數人都已感染。對此，香港大學內科學系臨床教授孔繁毅指出，若確診數字進一步回落，便有條件放寬社交距離措施。

據《香港01》報導，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅今（19）早引述港大研究，稱真實確診人數達350萬人，高峰期已過，現時一半市民已染疫，加上疫苗接種率大幅提高，相信已達到群體免疫。

▲▼香港疫情,香港,香港街頭。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲隨著越來越多患者康復，街上人流量回溫。（圖／記者蔡儀潔攝）

孔繁毅認為，若確診數字進一步回落，便有條件放寬社交距離措施，包括餐廳可放寬至4人一枱、重開晚市內用；已打齊2針的海外抵港人士在核酸檢測呈陰性後毋須檢疫，若呈陽性則要在家隔離7日，但未完整接種疫苗的人士不可放寬檢疫限制，「先決條件都是要打齊針。」

他重申，疫苗接種仍然是有效抵禦病毒工具，前面四波疫情的康復者產生的自然抗體，不足以抵禦變種病毒Omicron，相信科學委員會將會商討放寬康復者的接種限制。

他強調，染疫後產生的自然抗體能維持6至12個月，形容「自己感染的抗體是最好」，不過康復者仍有再次感染風險，因此仍要保持好個人衞生。

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