幸福巴士321條路線、深入120鄉鎮　偏鄉公共運輸涵蓋率逼近9成　

▲交通部公路總局今舉辦「幸福巴士110年成果分享與未來展望」記者會。（圖／公路總局提供）

記者許維寧／台北報導

交通部公路總局今(1/10）舉辦「幸福巴士110年成果分享與未來展望」記者會，公路總局局長許鉦漳說，至去年底幸福巴士已經深入全台120個鄉鎮區、總計321條路線，偏鄉公共運輸服務涵蓋率達89.78%，讓偏鄉民眾交通更便捷。

為了因應當前偏遠地區公共運輸資源匱乏，偏鄉居民較難取得貨物、民生用品，交通部推出幸福巴士，協助偏鄉民眾外出、就醫等需求。公路總局於今天召開110年幸福巴士推動成果和未來展望記者會，也於會上舉行《千歲號出發》幸福巴士宣導片首映，見證幸福巴士推動成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路總局局長許鉦漳致詞時談到，公路總局近年來持續推動幸福巴士，至110年底已經推動了120個鄉鎮區、321條路線，偏鄉公共運輸服務涵蓋率亦提升至89.78％。交通部也於去年起鬆綁法規，讓偏鄉可由當地社團或個人成立市區客運，業者和團體可載客兼運送民生物資，過去該做法會因為收費導致白牌車的問題，如今修法，也能陸續解套該課題。希望透過公私協力解決交通痛點。

許鉦漳也說，未來將持續推動幸福巴士及精進2.0服務，透過平台建置加強資源整合，讓幸福巴士深入到每個偏鄉角落，實現「幸福就是想去哪裡就可以去哪裡」的願景。

交通部長王國材也說，擔任部長後就一直把改善偏鄉交通視為重要施政措施，公運計畫1年經費約40至50億元，大概是捷運1公里的造價，卻可以造福很多偏鄉民眾，期許公路總局持續增加量能，也要繼續精進服務品質。

▲幸福巴士深入全台一百多個鄉鎮，協助偏鄉長者就醫、外出需求。（圖／記者翁伊森翻攝）