布袋鎮幸福巴士布袋環狀線　11月3日正式營運

▲布袋鎮幸福巴士布袋環狀線將於11月3日正式營運 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為改善被列為極限村落的偏鄉交通問題，爭取交通部補助布袋鎮幸福巴士環狀線公車，11月3日正式營運，縣長翁章梁、布袋鎮長陳鳳梅和地方各界29日舉行通車記者會，向布袋鄉親報告這項好消息。翁章梁說，客運都行駛大馬路，不走小庄頭，幸福巴士隨招隨停，鄉親外出就學、就醫、工作更方便。



交通部公路總局將布袋鎮考試里及菜舖里列為極限村落，為改善極限村落村民出行需求，縣府和布袋鎮公所聯手規劃幸福巴士路線，服務極限村民往返布袋市區或轉乘公車到嘉義市區、台南市鹽水及新營地區。

布袋幸福巴士環狀線不只服務考試里及菜舖里民，還深入布袋鎮其他11個村里，改善這些地區長期公共運輸服務不便困境，也改善了居民外出僅能仰賴家人接送或搭乘計程車的不便。

「幸福布袋1路(布袋環狀線)」是嘉義縣第8個開通幸福巴士的鄉鎮市，分為主線和支線，主線串聯布袋市中心及各村落，支線配合航運期間服務遊客往返布袋商港外，也針對岑海里、九龍里、岱江里及光復里民往返布袋市區提供交通服務，滿足民眾外出購物、就學及就醫需求，同時提升嘉義縣整體公共運輸服務涵蓋率。



建設處指出，「幸福布袋1路(布袋環狀線)」主線自布袋轉運站發車，依序停靠布袋衛生所、布袋國小、振寮社區、鹿寮、考試潭、聖天宮、菜舖社區、江山社區、景山國小、東港里活動中心、前東港和內田社區，最後回到布袋轉運站。

目前主線配合布袋鎮江菜橋施工封閉至111年7月底，暫不停靠菜舖社區，行車路線至聖天宮後，原路返回行駛至縣道161線接嘉22線前往江山社區停靠。支線配合布袋商港航運期間，每年4月-10月提供載客服務，從布袋轉運站發車，依序停靠仁愛路口、布袋郵局、布袋遊客中心、普天宮、武聖宮及布袋商港。



布袋幸福巴士11月3日起營運，主線每週三至週日行駛12班次，支線每年4月至10月提供載客服務，每天行駛8班次，沿線除固定站點，還提供隨招隨停服務。

公路總局副長長黃運貴說，中央2016年起補助全國推動幸福巴士計畫，目前已有116個鄉鎮市、開通286條路線，希望地方各界多多宣傳，踴躍搭乘隨招隨停的幸福巴士。