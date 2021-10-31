　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

布袋鎮幸福巴士布袋環狀線　11月3日正式營運

▲▼ 布袋鎮幸福巴士布袋環狀線11月3日正式營運 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲布袋鎮幸福巴士布袋環狀線將於11月3日正式營運 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為改善被列為極限村落的偏鄉交通問題，爭取交通部補助布袋鎮幸福巴士環狀線公車，11月3日正式營運，縣長翁章梁、布袋鎮長陳鳳梅和地方各界29日舉行通車記者會，向布袋鄉親報告這項好消息。翁章梁說，客運都行駛大馬路，不走小庄頭，幸福巴士隨招隨停，鄉親外出就學、就醫、工作更方便。

▲▼ 布袋鎮幸福巴士布袋環狀線11月3日正式營運 。（圖／記者翁伊森翻攝）
交通部公路總局將布袋鎮考試里及菜舖里列為極限村落，為改善極限村落村民出行需求，縣府和布袋鎮公所聯手規劃幸福巴士路線，服務極限村民往返布袋市區或轉乘公車到嘉義市區、台南市鹽水及新營地區。

布袋幸福巴士環狀線不只服務考試里及菜舖里民，還深入布袋鎮其他11個村里，改善這些地區長期公共運輸服務不便困境，也改善了居民外出僅能仰賴家人接送或搭乘計程車的不便。

「幸福布袋1路(布袋環狀線)」是嘉義縣第8個開通幸福巴士的鄉鎮市，分為主線和支線，主線串聯布袋市中心及各村落，支線配合航運期間服務遊客往返布袋商港外，也針對岑海里、九龍里、岱江里及光復里民往返布袋市區提供交通服務，滿足民眾外出購物、就學及就醫需求，同時提升嘉義縣整體公共運輸服務涵蓋率。

▲▼ 布袋鎮幸福巴士布袋環狀線11月3日正式營運 。（圖／記者翁伊森翻攝）
建設處指出，「幸福布袋1路(布袋環狀線)」主線自布袋轉運站發車，依序停靠布袋衛生所、布袋國小、振寮社區、鹿寮、考試潭、聖天宮、菜舖社區、江山社區、景山國小、東港里活動中心、前東港和內田社區，最後回到布袋轉運站。

目前主線配合布袋鎮江菜橋施工封閉至111年7月底，暫不停靠菜舖社區，行車路線至聖天宮後，原路返回行駛至縣道161線接嘉22線前往江山社區停靠。支線配合布袋商港航運期間，每年4月-10月提供載客服務，從布袋轉運站發車，依序停靠仁愛路口、布袋郵局、布袋遊客中心、普天宮、武聖宮及布袋商港。

▲▼ 布袋鎮幸福巴士布袋環狀線11月3日正式營運 。（圖／記者翁伊森翻攝）
布袋幸福巴士11月3日起營運，主線每週三至週日行駛12班次，支線每年4月至10月提供載客服務，每天行駛8班次，沿線除固定站點，還提供隨招隨停服務。

公路總局副長長黃運貴說，中央2016年起補助全國推動幸福巴士計畫，目前已有116個鄉鎮市、開通286條路線，希望地方各界多多宣傳，踴躍搭乘隨招隨停的幸福巴士。

▲▼ 布袋鎮幸福巴士布袋環狀線11月3日正式營運 。（圖／記者翁伊森翻攝）

►這台除濕機讓你不用擔心電費

ET快訊
驚悚畫面曝！2機車相撞　騎士噴飛卡車底身亡
無名小島隨便挖都是骨骸！　海上「萬人塚」曝光
20多歲女「打2劑BNT」感染　Ct值11！接觸者匡列中
《海角7號》「大大」變甜美正妹！　13年後現況曝光
肯德基4折、漢堡王買1送1！　「7大速食店」優惠一次看
快訊／今本土+0　增6例境外移入！
身上17個彈孔慘死！　射警嫌「善良」曾撂這句話
快訊／高屏溪河床驚見2具遺體！　相距僅100m
貨車跳出「謎樣短裙妹」畫面瘋傳　網崩潰：包裹黏黏

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹山鎮推廣「花園城市」　與柯仔坑社區合作打造20公頃稻田花海

長腿叔叔暖送愛心便當進屏東山區　女王總裁送交通車

東石鄉松子大排遭倒50噸廢棄物　環保局調監視器追查

嘉義縣慢速壘球社區聯誼賽　18隊布袋過溝爭冠

布袋鎮幸福巴士布袋環狀線　11月3日正式營運

致敬防疫英雄　嘉義縣環保局贈全縣清潔員新工作服

布袋社會福利服務中心揭牌　提供社福諮詢及脆弱家庭服務

智慧城市贏在雲端！花蓮無人機大賽　273位師生同場飆飛競技

追思消防員翁翊凱　友人、同學募資捐住警器

愛心修繕南嘉跨域合作　協助東石弱勢少年安居

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

花10多萬元下標盲包！物品堆滿家　女控寄來全是「廢物」連贈品也壞

NanaQ曝月薪4萬存錢法！　 「台幣存款全轉美金」網看傻眼：是錯的

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

北市20罐瓦斯桶噴飛占據四線道　滾動逾百尺過程不斷外洩氣體！

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

竹山鎮推廣「花園城市」　與柯仔坑社區合作打造20公頃稻田花海

長腿叔叔暖送愛心便當進屏東山區　女王總裁送交通車

東石鄉松子大排遭倒50噸廢棄物　環保局調監視器追查

嘉義縣慢速壘球社區聯誼賽　18隊布袋過溝爭冠

布袋鎮幸福巴士布袋環狀線　11月3日正式營運

致敬防疫英雄　嘉義縣環保局贈全縣清潔員新工作服

布袋社會福利服務中心揭牌　提供社福諮詢及脆弱家庭服務

智慧城市贏在雲端！花蓮無人機大賽　273位師生同場飆飛競技

追思消防員翁翊凱　友人、同學募資捐住警器

愛心修繕南嘉跨域合作　協助東石弱勢少年安居

竹山鎮推廣「花園城市」　與柯仔坑社區合作打造20公頃稻田花海

許光漢喜迎31歲生日　深夜無預警曝喜訊...粉全暴動！

長腿叔叔暖送愛心便當進屏東山區　女王總裁送交通車

竹市光臨藝術節今晚落幕　林智堅：志工們是最美的城市風景

倒地畫面曝！台中2機車相撞　1人噴飛卡車底送醫不治

濃郁湯頭滿滿精華！台南粥品專賣店　一碗就能吃到8種海鮮超過癮

東石鄉松子大排遭倒50噸廢棄物　環保局調監視器追查

嘉義縣慢速壘球社區聯誼賽　18隊布袋過溝爭冠

布袋鎮幸福巴士布袋環狀線　11月3日正式營運

今增6境外！20多歲女「打2劑BNT」突破性感染　Ct值僅11

中投公路狂飆撞小貨車…運將頭顱變形　女雙手染血淚做CPR：有人想跟我飆車

地方熱門新聞

快訊／台中暗夜槍響　嫌自轟送醫急救

嘉義市「振興消費金」首日發出2.3億

2021桃園萬聖城在青埔　10/30展開

Sing時代之歌Sing出台南激情夜

嘉義縣徵才活動　最高待遇60K

黃偉哲蟬聯本季「好感王」寶座

嘉義市百年木造平房火警

台南麻善大橋女子溺水找到人！

東港迎王平安祭典　「封府」千歲代天巡狩

國三沙鹿段撞上太空包慘淪「鏟土車」

雙親不識字借錢供念書　醫材老闆捐多功能醫療床助弱勢

板橋體育場外籍人士打疫苗　民政局增派18位4國通譯

微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區

「北海潮與火」延長加碼火舞　北海旅程罐頭快閃誠品

更多熱門

相關新聞

屏東枋山也有幸福巴士了　就醫+洽公+採買都方便

屏東枋山也有幸福巴士了　就醫+洽公+採買都方便

屏東縣枋山鄉幸福巴士預約線今(1)日通車，這是屏東地區第一個不在原民地區推動的鄉鎮，也代表屏東縣幸福巴士邁向另一個里程碑，即使在交通較不便的平地鄉鎮，只要有公共運輸服務的缺口，就是幸福巴士服務的對象。

幸福巴士六腳環狀線10/12啟用

幸福巴士六腳環狀線10/12啟用

屏東來義鄉幸福巴士　往來東港單趟只要10元

屏東來義鄉幸福巴士　往來東港單趟只要10元

朴子市幸福巴士環狀線營運了　串聯觀光採買就學就醫

朴子市幸福巴士環狀線營運了　串聯觀光採買就學就醫

海端「幸福巴士」3路線正式啟航

海端「幸福巴士」3路線正式啟航

關鍵字：

幸福巴士布袋環狀線

讀者迴響

熱門新聞

陰莖大小看手指就知　出生前注定

連3年奪視帝！　58歲男星赴陸發展「慘淪貴婦伴舞」

快訊／警匪槍戰！警開16槍還擊　槍擊要犯中彈不治

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

咳出「超臭乳白石」爽喊過癮　網一看秒懂

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

吃到飽霸主是哪家？　內行點名「這2間超難排」

快訊／台中暗夜槍響　嫌自轟送醫急救

草東鼓手驚傳逝世　父皺眉：平常少聯繫

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

草東鼓手亡　高大成：按壓屍斑「死亡時間浮現」

LINE公告：中國手機將無法使用LINE PAY

Albee男友求歡：我們去打X！她滿足激讚「size無可挑剔」

全台一波降雨　「冷鋒過境」探15℃時間曝

更多

最夯影音

更多
許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」
龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面