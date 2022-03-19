iPhone 14渲染圖曝光　瀏海與後置鏡頭將延續iPhone 13





▲iPhone 14渲染圖曝光。（圖／擷取自MySmartPrice）

記者余弦妙／綜合報導

繼日前iPhone 14 Pro 渲染圖傳出後，iPhone 14機型的渲染圖也相繼曝光，外觀延續了與iPhone 13相同的瀏海設計與後置鏡頭設計，可以說前後兩代的設計相當類似。

根據外媒MacRumors報導指出，這組渲染圖是由知情人士提供，iPhone 13與iPhone 12相比，最主要的變化是鏡頭的樣子，根據CAD文件顯示，來自iPhone 13的鏡頭更新狀態將延續到iPhone 14；不過， MySmartPrice則是提出，後置相機有小幅更新，且外格周圍有更厚的玻璃框架。

至於瀏海，與 ‌iPhone 12‌ 相比，蘋果確實透過縮小尺寸但增加了高度，來縮小它。根據渲染圖，Apple 計劃在 ‌iPhone 14‌ 機型上保留相同的瀏海，在尺寸或設計上沒有明顯差異。

根據目前市場消息，蘋果計畫在今年秋季發表會公布四款iPhone 14機型，包括兩款 6.1 吋和兩款 6.7 吋。iPhone 14‌ 和‌iPhone 14‌ Max 可能是兩種低階機型的名稱，它們將保持與當前的‌iPhone 13‌相同的瀏海和整體設計。

高階的iPhone 14 Pro和 ‌iPhone 14 Pro‌ Max 將獲得更明顯的設計變化，也就是去除瀏海。不過，去瀏海的說法，已經被猜測多年，但始終沒有成真，今年是不是真的會有突破，仍有待驗證。

市場也傳聞，iPhone 14 甚至可能採用與 iPhone 13 相同的 A15 仿生晶片。不過，回顧蘋果過往推出新旗艦手機，多是搭配新的晶片，這項傳聞是否會成真，同樣有待驗證。

另外，市場也預計，蘋果今年會與往年一樣，將改進今年新款 iPhone 的鏡頭。

整體來說，iPhone 14 究竟會有哪些改變，還有待觀察驗證。

