　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 14渲染圖曝光　瀏海與後置鏡頭將延續iPhone 13

▲▼iPhone 14渲染圖曝光。（圖／擷取自MySmartPrice）

▲iPhone 14渲染圖曝光。（圖／擷取自MySmartPrice）

記者余弦妙／綜合報導

繼日前iPhone 14 Pro 渲染圖傳出後，iPhone 14機型的渲染圖也相繼曝光，外觀延續了與iPhone 13相同的瀏海設計與後置鏡頭設計，可以說前後兩代的設計相當類似。

根據外媒MacRumors報導指出，這組渲染圖是由知情人士提供，iPhone 13與iPhone 12相比，最主要的變化是鏡頭的樣子，根據CAD文件顯示，來自iPhone 13的鏡頭更新狀態將延續到iPhone 14；不過， MySmartPrice則是提出，後置相機有小幅更新，且外格周圍有更厚的玻璃框架。

至於瀏海，與 ‌iPhone 12‌ 相比，蘋果確實透過縮小尺寸但增加了高度，來縮小它。根據渲染圖，Apple 計劃在 ‌iPhone 14‌ 機型上保留相同的瀏海，在尺寸或設計上沒有明顯差異。

根據目前市場消息，蘋果計畫在今年秋季發表會公布四款iPhone 14機型，包括兩款 6.1 吋和兩款 6.7 吋。iPhone 14‌ 和‌iPhone 14‌ Max 可能是兩種低階機型的名稱，它們將保持與當前的‌iPhone 13‌相同的瀏海和整體設計。

高階的iPhone 14 Pro和 ‌iPhone 14 Pro‌ Max 將獲得更明顯的設計變化，也就是去除瀏海。不過，去瀏海的說法，已經被猜測多年，但始終沒有成真，今年是不是真的會有突破，仍有待驗證。

市場也傳聞，iPhone 14 甚至可能採用與 iPhone 13 相同的 A15 仿生晶片。不過，回顧蘋果過往推出新旗艦手機，多是搭配新的晶片，這項傳聞是否會成真，同樣有待驗證。

另外，市場也預計，蘋果今年會與往年一樣，將改進今年新款 iPhone 的鏡頭。

整體來說，iPhone 14 究竟會有哪些改變，還有待觀察驗證。
 

►韓國「燕麥奶色」絕美鍋具4.3折！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

歐盟新法要App Store開放第三方下載　蘋果違規將罰370億美元

iOS 15.4「口罩Face ID」超耗電　用戶怨：手機續航剩半天

小米京東自營店賣「小米+iPhone 13組合套裝」　官方：非官方營運

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

老人疑想搶北捷博愛座動怒　狠嗆：你盲人就可以這樣喔

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

李光洙吃鯛魚燒「燙到臉歪腿軟」XD　遭強制加班...車太鉉「問過李善彬了」

歐盟新法要App Store開放第三方下載　蘋果違規將罰370億美元

iOS 15.4「口罩Face ID」超耗電　用戶怨：手機續航剩半天

小米京東自營店賣「小米+iPhone 13組合套裝」　官方：非官方營運

一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」

獨／有雷！《華燈》兇手們會被處什麼刑責？　判最重竟是他

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

騎士過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

古娃娃超美婚禮「台上台下都哭了」！穿豪華白紗進場…千千讚：仙子

羅伯派汀森又放話了！　改口「《蝙蝠俠》成功我更可能去拍A片」

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

驚天動地高顏值！炎亞綸、王陽明合體「嘲笑瘦子」　11分反諷片笑瘋網

好市多麵包「內餡藏螺絲」！他氣衝賣場理論…求償金額曝光挨轟

王凱裕、蘇嘉嫻奪MVP　UBA男子組個人獎竟「2人包辦」

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

3C家電熱門新聞

iPhone 14 Pro最新渲染圖流出　瀏海變成驚嘆號

iOS 15.4「口罩Face ID」超耗電　用戶怨：手機續航剩半天

iPhone 14渲染圖曝光　瀏海與後置鏡頭將延續iPhone 13

蘋果上架「親民版iPhone 12」　售價直接打85折

iPhone SE3正式開賣！3C達人建議「這四款」機型用戶可換機

直擊／第三代iPhone SE不夠吸引果粉？　開賣首日未出現排隊人潮

三星最新旗艦平板「一次推出3款機型」

有感升級LG OLED evo優化更清晰

大同3C買4千送4千回饋百分百

小米京東自營店賣「小米+iPhone 13組合套裝」　官方：非官方營運

歐盟新法要App Store開放第三方下載　蘋果違規將罰370億美元

iPhone口罩解鎖超掉漆？果粉曝角度：100%成功率

「口罩版」Face ID沒想像中好用　果粉怨有三大問題

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

更多熱門

相關新聞

果粉別下載「這App」！　駭客躲蘋果審查機制傳送惡意應用程式

果粉別下載「這App」！　駭客躲蘋果審查機制傳送惡意應用程式

蘋果App Store向來被認為較安全，不過據外媒報導，有駭客利用App Store上的TestFlight應用程式，繞過App Store審查機制，發送惡意應用程式。

大陸睡眠研究報告「平均睡7.06小時」 因手機導致失眠佔49.9％

大陸睡眠研究報告「平均睡7.06小時」 因手機導致失眠佔49.9％

榮耀CEO發豪語「對標蘋果」要改變一家獨大格局 2022啟動海外市場

榮耀CEO發豪語「對標蘋果」要改變一家獨大格局 2022啟動海外市場

直擊／第三代iPhone SE不夠吸引果粉？　開賣首日未出現排隊人潮

直擊／第三代iPhone SE不夠吸引果粉？　開賣首日未出現排隊人潮

iPhone SE3星光色、午夜色預購搶手

iPhone SE3星光色、午夜色預購搶手

關鍵字：

iPhone蘋果手機瀏海

讀者迴響

熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是在抓」

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

好市多「扛1巨物」回家　會員：13年用不完

雷／采子紀錄被破了！　《全明星》MVP出爐賀軍翔罕痛哭

心肌梗塞不只會胸痛！4種非典型前兆一次看

好市多麵包內餡藏螺絲！他求償反挨轟

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

小S熱舞迎具俊曄「遭陸網酸爆」被轟：10年家人汪小菲很心酸

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

1張數字圖測眼睛！醫：答錯恐是「8種眼疾纏身」

徐乃麟帶紅包探班《全明星》！點名藍隊成員「比50ｍ游泳」

陳漢典「請助理買1500ml水」結果悲劇了

「花子」劉品言忍《華燈》天大秘密2年：好痛苦

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面