咖啡因低於2%！　專家花2年研究讓「台灣原生山茶」更甘甜

▲茶改場表示，成熟葉製茶技術所製成茶湯色澤明亮。（圖／茶業改良場提供，下同）



記者許展溢／台北報導

台灣原生山茶永康變種是遠古時期孓遺在台灣山林的茶樹，號稱台灣「茶界的櫻花鉤吻鮭」。農委會茶業改良場指出，民國90年開始研究該變種並篩選出最優良品系外，更花了2年時間，利用茶樹成熟葉的咖啡因含量較低的特性，運用關鍵製茶技術製成特殊風味茶葉，造福對咖啡因敏感的愛茶人士。

茶改場表示，108年命名為台茶24號（山蘊），因具有特殊菇蕈味，亦被譽為「茶中松露」，所製成紅茶及綠茶帶有青蕈鮮菇香味為其茶湯品質特徵，與台灣特色茶不同且極具差異性。製茶生產原料稱為「茶菁」，一般以1心2-4葉嫩葉作為製茶原料，第5葉以下為成熟葉，因具菁味高、發酵不易等特性，本來是無法製成商品茶，加上一般製茶過程會受到季節、天候影響，需大量的勞力付出，才能成就一杯好茶

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▲台茶24號山蘊屬於台灣原生山茶永康變種。

茶改場進一步說明，經過2年研究，充分利用台灣原生山茶永康變種的成熟葉，使採摘時間不受新芽生長季節限制，並可利用採茶機採收，加上製程採用長時間重萎凋，及茶葉去菁乾燥可於白天進行，製茶過程不再需要徹夜不眠，兼顧到省工、省成本與提升茶葉品質。

茶改場提到，利用長時間重萎凋、靜置與高溫去菁的技術，並掌握關鍵製茶流程參數，使得茶湯更為滑順，滋味更甘甜，並突顯出原生山茶特殊的松露香氣，將台灣原生山茶永康變種的成熟葉變為特色飲用茶。

▲成熟葉茶可粉碎製成茶包飲用。



茶改場場長蘇宗振說，由於茶樹成熟葉所含苦味的咖啡因較嫩葉低，其含量幾乎低於2%，且具澀感的多元酚類亦大幅減少，相對地提高游離胺基酸含量比例使滋味更為甘甜，因此，該項臺台灣原生山茶製茶技術產製甘甜且不苦澀的茶葉，極具市場潛力，還在配合林下經濟推動下，國內外商機無限。