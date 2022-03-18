變態魔寫致歉信「竟非本人字跡」　馬國女大生母孤身來台求判死

▲梁育誌涉殺害長榮大學外籍女大生案，橋頭地院今天判死。（圖／翻攝自臉書）

（中央社記者洪學廣高雄18日電）

男子梁育誌涉殺害長榮大學外籍女大生案，橋頭地院今天判死。判決透露女大生母親曾獨自來台出庭，且在防疫旅館度過平安夜和新年，淚灑法庭求判死，此時梁男才首次致歉。

根據橋頭地方法院今天中午公布判決書內容指出，梁育誌在獄中曾在橋頭地院不知情狀況下，直接寄信給高雄市政府，一路再透過外交機關轉寄給女大生馬來西亞住處，似乎打算致歉。但信件不但遭女大生母親原封退回，其信件筆跡更非梁育誌的，法官認為他並無致歉真心。

▲馬國女大生遭性侵勒殺，判決內容曝母親今年1月孤身來台哭求判死。（圖／攝影中心攝）

判決提到，女大生母親今年1月17日獨自一人在國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重之際，「不顧自身染疫風險，孤身一人遠渡重洋前來台灣出庭，並在愛女命喪之地，獨自一人在防疫旅館內度過平安夜及新年，忍受隔離之孤寂」，最後又在出席最後審判程序庭時，泣訴對愛女思念及喪女之痛，強烈請求法官判死。直至此時，梁育誌才以言語致歉。

此外，當梁育誌父親出庭時被問到「若被告將來有機會回歸社會，家人是否會接納」，梁父則回應，如果兒子被判無期徒刑，25年後（無期徒刑執行至少25年始得假釋）自己跟妻子可能都不在了。至於大兒子跟小兒子能不能接納梁育誌，沒辦法回答。

▲▼擄殺長榮女大生，變態魔梁育誌一審遭判死。（圖／記者吳世龍攝）

法官認為，若判處無期徒刑，梁育誌假釋出獄時仍值50多歲壯年，但其父母可能已相當年邁或不在世，兄弟也應已各自成家，所以家庭支持功能已不再，更難期待他在無父母管束跟家庭羈絆情形下，能自我降低再犯風險。

判決書也透露，梁育誌犯案至今並未實際賠償，或有嘗試賠償受害家屬的任何意思；其父母出庭時也表明「無能為力」、「如果法院判一命換一命，也願意」。

長榮大學外籍女大生民國109年10月28日晚間從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭梁育誌用繩索勒住頸部並強拉上車，女大生死亡後遺體遭棄置高雄市阿蓮區一處山區。 橋頭地檢署偵結後以強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等罪起訴，橋頭地院今天上午判決死刑，褫奪公權終身。但雙方家屬皆未到場聆判。