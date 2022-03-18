獨／變態魔梁育誌擄殺性侵判死　女大生父：如我所願但言之過早

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄28歲男子梁育誌2020年10月間犯下擄殺馬國女大生案件，被依照強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體罪等罪嫌起訴，橋頭地院今（18）日判處他死刑，女大生的父親告訴《東森新媒體ETtoday》表示：「如我所願。」但也認為終究只是一審，一切言之過早，願司法還他公道，讓女兒得以安息。

▲馬國女大生父親回應判決。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲涉嫌殺害馬國女大生的梁育誌遭判死刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

梁育誌犯下馬國女大生命案，震驚全台，由於本案涉及性侵，因此審理期間全程不公開，梁男首次庭訊時承認性侵被害人，但辯稱無殺人犯意，矢口否認有殺害女大生故意，是過失致死，梁育誌本人也在最後一次開庭時，當庭向跨海來台開庭的女大生母親道歉。

一審判決出爐後，外界關心女大生雙親的看法，《ETtoday新聞雲》透過社群軟體取得女大生父親的看法，這也是父親首度對外發表意見，他表示「今天的判決如我所願，但終究是一審，一切還言之過早，願司法還我公道，殺女之仇早日得報，讓女兒早日安息」。

字裡行間看得出女大生父親雖然對一審判決感到欣慰，但也擔心會不會二審、三審後，判決出現變化，讓殺女的嫌犯逃過一死。

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