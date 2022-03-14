一歲男童嘴巴塞布反綁遭虐死　狠心無照保母輕判3年半定讞

▲男童遭保母聯手男友狠心虐死，保母獲輕判定讞。（示意圖／翻攝自pexels）

記者吳銘峯／台北報導

高雄狠心無照保母杜苡彤與男友高嘉華聯手虐待1歲男童，除了毆打外，還嘴巴塞布綁雙手，甚至故意抽菸、將濃煙強灌至男童口中，最後虐死1歲男童，杜女一二審獲輕判3年6月，更一審重判11年10月，但更二審又改認定她僅犯傷害罪，輕判3年6月。案經上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。

判決指出，杜女接受男童母親委託，自2015年6月起，以每月1萬5000元價格，托育男童。但男童母親又拜託杜女從2015年9月起，以一週5天、全天候照顧男童，收費也提高到2萬3000元。但疑似因為男童常常哭鬧吵醒杜女另外照顧的2名幼童，也喝水亂吐、亂丟東西，高男竟提議施暴懲罰。

高男施暴手段除了毆打、罰站、罰跪以外，還將男童雙手反綁、嘴巴塞布條，甚至故意抽菸、將濃煙強灌至男童口中。而男童過世當天，高男還強抓男童頭部，在3秒猛烈搖晃14下，接著又灌菸，男童從一開始的掙扎、哭泣，過不久就陷入昏迷，送醫不治身亡，僅僅托育不到1個月的時間。

檢警查扣高男、杜女的手機，發現杜女不僅知情不制止，反而還鼓勵高男施暴。2人的LINE對話紀錄中，杜女會提醒「下手小心點喔，別看到痕跡嘿，我今天不小心失手打兩次了」，高男也回「在想今天要怎麼玩他」，更出主意「我拿束線給你，嘴塞布，手綁在後面，這樣就不會哭出聲了」，高還多次傳男童坐在椅子上面露倦容的影片給杜女；杜女還稱讚「好開心你幫我報仇」。檢方認定2人為共犯，提起公訴。

高男一審遭判12年，二審改判11年10月，上訴三審後遭駁回定讞。至於杜女涉案部分，一二審均認定她僅犯傷害罪，輕判3年半，但更一審改認定她為共犯，重判有期徒刑11年10月；但更二審又改認定為傷害罪，輕判3年半。全案再上訴，最高法院採信更二審見解，駁回上訴，杜女判刑3年6月定讞。