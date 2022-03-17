他網路約砲「中途沒感覺」想走　人夫壓頭逼繼續下場曝

▲高雄一名男同志約砲卻被強迫口交。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名男同志小志（化名）因不滿被男友劈腿分手，竟上網約砲想報復男友，約來李姓人夫到摩鐵雙人運動，小志一進房間就先幫李男口交，但吹沒幾下小志覺得沒感覺就停下想離開，但李姓人夫竟不願中途而廢，不顧小志的反對，按著他的頭繼續動作，直到小志受不了作嘔才停止，小志事後提告性侵，法院審理後認為李男已經違反小志的性自主意願，判他徒刑3年，另外還需賠償20萬元。可上訴。

判決書指出，小志被前男友劈腿分手後，在2020年5月間上交友軟體約砲，很快就約到一名李姓男子，兩人約到摩鐵開房間，小志一開始先幫李男口交，但幾下後覺得沒感覺，就跪坐在床邊收拾東西準備離去。

沒想到爽到一半的李男竟不願停下來，光著下半身走到小志面前，強壓他的頭，硬逼他「吞吐」了約1、2分鐘，小志越抗拒，李男就更用力壓住他的頭，直到小志不舒服發出作嘔的聲音並用力推開，李男才作罷，李男最後還轉身到浴室自己打手槍解決。

小志不滿被李男硬逼口交，等李男從浴室洗完澡出來後，拿手機偷偷錄下兩人對話，小志質問「你為甚麼要這樣強迫我」，李男回「不是啊，你弄到一半然後說不弄了…」小志追問「你就是一直硬要我，我跟你說我不要，我不要你塞進來。」李男回稱「我後來是不是就沒有了，我是不是後來就知道了」。

兩人最後不歡而散，小志後來出現焦躁不安、過度警覺、身體無法放鬆、失眠噩夢增加等急性壓力反應，到身心科求診，最後報警向李男提告性侵，並求償40萬元。

法院審理時李男坦承有和小志口交，但辯稱沒有強迫小志。

法官根據小志的錄音檔內容和就醫記錄，認定李男行徑已違反小志性自主意願，依強制性交罪判李男3年徒刑，並須賠償20萬，全案可上訴。