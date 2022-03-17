健保部分負擔新制5月上路　政院喊話國人支持

▲健保費將調漲，進一步落實使用者付費、分級就診。（圖／姜國輝記者攝）



記者陳家祥／台北報導

健保部分負擔調整方案出爐，慢性處方箋維持現況免收費，第二、三次領藥無須自付，但急診、藥品、檢驗檢查則依醫療院所級別收費。對此，行政院發言人羅秉成表示，健保費調整不會影響弱勢族群與重大傷病，也會讓民眾享有相同的醫療品質，「希望政策能得到國人支持，讓健保能永續」。

根據草案，未來為到醫學中心、區域醫院第二、三次領慢箋免收費；地區醫院、診所檢驗檢查免收費級距拉升到500元；經轉診到區域醫院、醫學中心作檢驗檢查，收費上限也從原本的200元、300元調降為150元與200元，但輕症到醫學中心掛急診依然維持800元收費上限，並未調降。

羅秉成表示，這2年疫情的爆發，醫護的貢獻大家有目共睹，拜建全的健保制度之賜。台灣的健保制度受世界稱羨，但是健保資源也是有限，國人要一起珍惜這得來不易的珍貴資源。

羅秉成說，衛福部最近提出的調整健保費用部分負擔的政策，是強化使用者付費、分級就診的意識跟觀念。這樣的調整不會影響弱勢族群跟重大傷病部分，這些族群的部分負擔不變，也能讓民眾得到相同的醫療品質，希望政策能得到國人支持，讓健保能永續。