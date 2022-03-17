民眾黨配票拼突圍？　綠營這兩區北市議員超額提名士北激戰5搶2

政治中心／台北報導

針對年底的台北市議員選舉，藍綠白三黨開始進入提名與備戰的階段，其中，民進黨日前已公布北市議員各區提名，六個選區都以現任+1的方式提名，令對手注意的是，在士林北投、大安文山這兩個選區，民進黨採取的是3+2的超額提名策略，一票不留的企圖心，雖然讓基層擔憂是否會因為黨內競爭加劇，造成自己人搶自己人的基本盤，但看在初試啼聲的民眾黨眼裡，熟悉選戰的地方人士則認為民眾黨在這場首都議員之戰中應該考慮採取配票策略，以因應藍綠來勢洶洶的攻勢。

熟悉地方選戰的組織人士表示，在民進黨的超額提名策略下，第一次參加地方選舉的民眾黨，在某些選區一次提兩席，在多強相爭的戰局中，當選門檻有可能降低，如果配票得宜，不失為一種可以思考的戰術。

以民進黨目前各選區的競爭狀況來看，北市議員第一選區（北投士林），現任三位民進黨籍議員包含鍾佩玲、陳慈慧、林世宗，但多提的兩席的狀況也已經讓民進黨內的有志者形成5搶2的局面，包含紀政姪子紀建漢、吳思瑤子弟兵陳賢蔚、謝系林延鳳、現任里長許智全，以及焦糖陳嘉行。

第六選區（大安文山）也面臨同樣狀況，民進黨決議提五席，包含現任簡舒培、王閔生，還有口譯哥趙怡翔、殯葬二代陳聖文，以及立委何志偉助理陳唐博，現任新人來勢洶洶。

反觀民眾黨在此次北市議員選舉中的提名，受到矚目的兩個選區剛好也是各提兩席，其中，士林北投有黃瀞瑩、陳思宇，大安文山為張幸松、張志豪。若以民眾黨2020年在士林北投政黨得票數4萬2394票、大安文山政黨得票數4萬2877票，是北市得票最多的選區，如果以上屆市議員最低當選票數1萬3166票、1萬1982票來觀察，民眾黨在這兩個選區如果透過配票方式，其所提名的四席候選人應該可以當選過關。

曾參與北市地方選舉的人士表示，民進黨的選舉策略過去使用配票成功的案例不勝枚舉，配得剛剛好，對手的空間直接被壓縮，大家都可過關。

這位人士舉例，2004年立委選舉，在北市北區用身分證字號末碼進行配票，被提名的五個人全部當選，當時吊車尾的前立委林重謀更是以不到100票的差距上榜，配票成功讓民進黨可以交出漂亮的席次成績單，也讓支持者的選票價值效益最大化。在此次如此激烈的士林北投、大安文山兩個市議員選區中，民眾黨如何趁勢而起，突破藍綠超額提名的框架，讓當選席次增加而非掛一漏萬，的確值得領導人與決策者的審慎思考。