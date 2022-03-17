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打擊環保犯罪！台東去年查獲20件違法　面臨刑責與鉅額罰款

▲▼台東去年查獲高達20件環保犯罪，將被處以刑責及鉅額罰款。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東去年查獲高達20件環保犯罪，將被處以刑責及鉅額罰款。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

非法清理、棄置或掩埋事業廢棄物案件層出不窮，台東縣環保局與保安警察台東分隊聯手查緝，2021年就查獲高達20件，涉案相關嫌疑人都將面臨1年以上5年以下刑責，並得併科1500萬元以下罰金。

環保局指出，其中涉營建廢棄物者有13件、涉水肥者有3件，其他事業廢棄物者有4件，皆屬未申請領有廢棄物清除、處理許可文件，擅自從事廢棄物貯存、清除、處理，涉及違反廢棄物清理法第41條，並涉同法第46條行政刑罰，呼籲不肖業者切勿心存僥倖，以身試法。

縣長饒慶鈴表示，查緝非法清理、棄置或掩埋廢棄物案件，是縣府相當重視的施政工作，特別感謝保七總隊臺東分隊，能與環保局密切聯手，積極合作追查嫌疑人、監控查蒐違法事證，終獲得豐碩的成果，對不法之徒，發揮嚇阻的效果，縣府立場也會持續關注、執行，呼籲不肖業者切勿心存僥倖，以身試法，大家一起守護台東這塊淨土。

▲▼台東去年查獲高達20件環保犯罪，將被處以刑責及鉅額罰款。（圖／台東縣政府提供，下同）

環保局指出，近年事業廢棄物因處理量能不足、處理成本高及去化管道少等因素，不法業者貪小便宜，想謀取利潤，導致廢棄物四處流竄，非法清理、棄置或掩埋廢棄物案件層出不窮，造成土地與環境的污染，損害土地永續利用、破壞環境景觀，所以環檢警聯手查緝環保犯罪，共同打擊犯罪與不法的動作不會停歇，各事業單位產生的廢棄物，務必遵守廢棄物清理法規定，委託合法的清除處理機構清理，不要擅自從事廢棄物貯存、棄置或掩埋。

環保局指出，不肖業者手法翻新，有假借租買土地、廠房來貯存、堆置或掩埋廢棄物的案例，因此土地、廠房所有人在出租時，要慎選確認對象，並注意實際用途，避免無端涉入不法。

民眾若有發現違法情形，請撥24小時免費陳情專線0800-066-666或環保局電話221999報案，或可透過公害陳情網頁https://ww3.epa.gov.tw、手機APP公害報報等方式報案。

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