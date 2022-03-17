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烏克蘭談判代表：不接受瑞典、奧地利中立模式

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基不接受瑞典或奧地利的中立模式。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

俄、烏戰爭進入第四周，雙方談判進展緩慢。烏方稱不接受瑞典或奧地利的中立模式。烏克蘭總統澤倫斯基16日向美國國會發表視訊演說，再度呼籲美方在烏國境內設立禁航區，卻依然遭到美國與北約雙雙拒絕。

談判進展緩慢，烏不接受瑞典或奧地利中立模式

俄羅斯代表團團長梅津斯基(Vladimir Medinsky)16日表示，俄烏談判進展艱難、緩慢，但是俄羅斯仍希望能儘快跟烏克蘭達成和平協議。俄方談判目的沒有改變，俄羅斯需要一個和平、自由、中立、獨立的烏克蘭。

梅津斯基說，關於中立國，烏方在談判中提出了奧地利和瑞典模式，即作為一個去軍事化的國家，但是保留陸軍和海軍。俄總統新聞秘書佩斯科夫(Dimitry Peskov)當天表示，俄方認為烏克蘭提出的瑞典中立模式可以看作是一種妥協。 

但烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克(Mykhailo Podoliak)當天反駁稱，烏克蘭無法接受瑞典或奧地利中立模式，中立只能是「烏克蘭模式」。他強調，烏方需要「絕對的安全保障」。安全保障的締約國必須確保烏克蘭遇到類似當前情況時不會袖手旁觀。

波多利亞克當天接受美國「公共電視」(PBS)頻道訪問時表示，烏方在會談中正在努力達成俄、烏元首進行直接見面以解決當前衝突問題。波多利亞克強調，參加會談的人員正在草擬文件供兩國總統進一步討論並簽署。他同時還表示，希望雙方能夠在未來幾天內達成停火協議。

烏克蘭總統澤倫斯基17日表示，烏方與俄羅斯的談判進展非常困難。當天淩晨，他透過社群媒體發表視訊談話時表示，烏方在跟俄羅斯談判中的優先任務是明確的：即實現停戰、獲得安全保障、維護國家主權、恢復領土完整、讓國家獲得確切的安全保證。

▲▼俄羅斯前官員透露，普丁對烏克蘭的作戰目標是，3月2日以前取得軍事勝利。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯總統普丁為出兵烏克蘭再度辯護。（圖／達志影像／美聯社）

普丁重申俄採取「特別軍事行動」的原因

俄羅斯總統普丁16日再度重申俄羅斯在烏克蘭採取「特別軍事行動」的原因和主要目標。他表示，烏克蘭這些年來無視、破壞明斯克協議的一籃子措施，更在去年底公開拒絕施行。烏方開始實際執行加入北約的計畫，並公開談及計畫製造核武及其運載工具。

普丁說，「這是真正的威脅」。他認為，在可預見的未來，借助外國的技術援助，基輔將掌握大規模殺傷性武器，而其目標就是對準俄羅斯。普丁指出，在烏克蘭仍存在著由數十個實驗室組成的生化武器網路、在五角大廈的指示和金援下開展軍事生物試驗計畫。俄方有充分理由相信，生化武器的部分要件實際上已在烏克蘭領土被製造出來了。

普丁表示，烏克蘭和美國及北約無視俄方的一再警告，「所有的外交的可能性都用盡了」，俄方只好被迫發動一場「特別軍事行動」。他強調，俄軍雖然前進基輔和烏克蘭其他城市，但沒有佔領這個國家領土的意圖和目的。俄軍的行動進展順利，並且正在嚴格依照預先批准的計畫進行。

澤倫斯基向美國國會發表講話，美國及北約再度拒絕設禁航區

澤倫斯基16日以視訊方式向美國國會參眾兩院議員發表演說，呼籲美方給烏克蘭更多的軍事援助，以及對俄羅斯採取更嚴厲制裁。當天，美國參眾兩院議員在國會山莊透過視訊方式觀看了澤倫連斯基約15分鐘演的演說。

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基17日透過視訊在德國議會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基透過視訊發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

期間，澤倫斯基再度提出希望能在烏克蘭設立禁航區。他還說，如果設禁航區的要求「不切實際」，希望美國能向烏克蘭提供戰鬥機、防空武器等，好讓烏克蘭人民能夠保衛自己的家園。

在澤倫斯基發表談話後，美國總統拜登宣布，將向烏克蘭額外提供8億美元軍事援助，當中包括防空武器以及其他軍事裝備。拜登同時表示，不會在烏克蘭設立禁航區，因為此舉將使美國跟俄羅斯發生直接衝突。

據美國媒體分析，如果在烏克蘭設立禁航區，將意味著俄羅斯飛機不得進入烏克蘭領空。一旦有俄機進入烏克蘭，北約必須對這些飛機採取行動，包括將它擊落，此舉必然讓戰爭局勢升級。

與此同時，北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)也在16日表示，儘管烏克蘭總統澤倫斯基當天稍早時在向美國國會議員呼籲在烏克蘭設立禁航區，但北約仍決定不採取這項行動，也不會以維和部隊的名義派地面部隊越過波蘭邊境進入烏克蘭。

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