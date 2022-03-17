退出歐洲理事會！俄外交部宣布：不再受法律約束　達成目標才會停火

▲俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）17日在記者會上表示，俄羅斯自願退出歐洲理事會（歐洲委員會），自3月16日起將不再受其法律條文約束，在烏克蘭的特別軍事行動，將持續到基輔滿足要求為止，如果基輔接受莫斯科的條件，軍事行動將會更快結束。

綜合外媒報導，扎哈羅娃17日在記者會上說，俄羅斯自3月16日起主動退出歐洲理事會（歐洲委員會），未來將不再受其法律條文的約束，並強調俄羅斯長期以來一直在為歐洲理事會的存續而努力，然而在美國支持下的北約機構的破壞活動卻佔據優勢，其他歐洲理事會的成員國根本沒有抵抗破壞活動的「免疫力」。

至於特別軍事行動是否停止。扎哈羅娃表示，俄羅斯正持續透過視訊，與西方鄰國（指烏克蘭）在軍事、政治問題上展進行談判，只要基輔政府接受莫斯科的條件，特別軍事行動將會更快結束，「我們要求解除烏克蘭的武裝，並且成為一個中立的國家」。

克里姆林宮曾經發布消息，在烏克蘭的特別軍事行動，將持續到基輔滿足要求為止，其中最重要的是「解除烏克蘭的武裝，使西方鄰國（指烏克蘭）成為遠離北約的中立國家」。