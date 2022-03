烏克蘭總統喊話「國民快投降」瘋傳！澤倫斯基67秒演說竟是AI換臉

A deepfake of Ukrainian President Volodymyr Zelensky calling on his soldiers to lay down their weapons was reportedly uploaded to a hacked Ukrainian news website today, per @Shayan86 pic.twitter.com/tXLrYECGY4

記者閔文昱/綜合報導

烏俄戰火持續延燒!烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)多次於社群媒體上自拍影片闢謠沒逃跑,其中他更拒絕美國政府提供的協助撤離提議,堅守不退,帶領烏克蘭人民奮勇抵抗,不過近日卻有烏克蘭電視台發布影片,顯示澤倫斯基發表「要國民投降」的言論,引發譁然。對此,該電視台也澄清,公司網站遭到駭客入侵,目前該則影片已被緊急刪除。

根據《BBC》等外媒報導,烏克蘭電視頻道「Ukrayina 24」近日在網站上傳一段澤倫斯基發表談話的畫面,只見他竟要求烏克蘭的軍隊與人民「放下武器」,並向俄羅斯投降,甚至還宣稱烏克蘭已經戰敗。不過,影片中的聲音與畫面不僅不同步,就連澤倫斯基的口音也都變成了俄國口音,整段畫面顯得相當詭異。

▲烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)近日遭駭客換臉,發表要「國民投降」的言論。(圖/翻攝自推特)

對此,「Ukrayina 24」隨後也緊急發布聲明,表示公司內部網站遭到駭客入侵,對方透過「換臉程式」進行認知做戰,網站經過修復後,影片也已被刪除。據悉,駭客所使用的換臉程式為「deepfake」,與去年台灣知名youtuber「小玉」所使用的深偽技術相同。

澤倫斯基隨後也發布影片澄清,強調「如果我會要求任何人放下武器,那麼對象就一定是俄羅斯軍隊。」同時他也向俄軍喊話,「回家吧,我們都已經在家了,因為我們正在保衛我們的土地、我們的孩子和我們的家人。」

#Ukraine Hackers published a deep fake of @ZelenskyyUa urging citizens to lay down their arms. He responded immediately:

"If I can offer someone to lay down their arms, it's the Russian military.Go home.Because we're home. We are defending our land, our children & our families." pic.twitter.com/TiICf3Z5Te