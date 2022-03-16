快訊／福島7.3強震！日本出現「大規模停電」　超過209萬戶斷電

▲日本規模7.3地震，造成至少200萬棟房子停電。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

日本福島16日晚間11點34分（台灣時間晚間10點34分）發生規模7.3地震，震央位在福島外海，最大震度6強，震源深度60公里。

地震發生後，許多日本網友紛紛在推特曝光停電災情，光是東京電力公告，就有超過209萬戶受到影響，東北電力（青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣）則公告有超過15萬戶停電。

日本網友紛紛在推特上留言，「我在神奈川縣，小震動平息後突然大震。地震搖晃時間久到我感到噁心，我也顫抖和頭暈，就跟311一樣」、「東北還好嗎？要小心啊」、「千葉內陸剛剛還在些微晃動」、「接近311的日期…不知道是不是每10年會來一次」、「像暈船一樣不舒服」、「瞬間起床，好可怕」、「我這邊停電了！」。

據了解，宮城縣的核電廠因強震暫時關閉，另外福島第一核電廠、第二核電廠正在檢查是否有因地震受影響。東京也因地震發生劇烈搖晃，東京及周邊數個縣均傳出停電消息，仙台縣的地下鐵也因地震而停駛，各地災情仍在確認中。