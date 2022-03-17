日7.4強震「東京大停電」　一張俯瞰圖10萬人看傻：根本兩個世界

記者張靖榕／綜合外電報導
日本福島縣和宮城縣外海16日發生規模7.4大地震，目前已知2死92傷，關東地區將近210萬戶大停電。其中一名東京網友分享俯瞰現況，文京區大停電後東京「一半亮一半暗」，難得一見的景象迅速超過10.6萬人按讚。另一人則是騎車回家路上，遇到全城燈光瞬間滅掉，情況就像電影一樣。
▲東京文京區大停電，光明黑暗分隔像兩個世界。（圖／翻攝推特）
日本網友「えぬまったん」在推特分享東京俯瞰照，表示文京區大停電，但其他東京地區仍然燈火通明，停電與未停電區域瞬間形成的「光與暗」景象，彷彿換日線，一邊還有日光，一邊已經是晚上。
弟がバイクで帰宅中にリアルタイムで地震があって停電に遭遇した瞬間。これは怖い、映画やん。 pic.twitter.com/UmdRaIfy2c— Sho Yamaguchi (@yamashomove) March 16, 2022
▲網友哥哥騎車回家，經歷電影才會看到的情景。（圖／翻攝推特）
地震發生時間為16日晚間晚間11點34分（台灣時間晚間10點34分），照片PO出時間是台灣時間10點44分，獨特景象吸引超過10.6萬名網友按讚，3.8萬人分享，有網友表示「像兩個世界一樣」。
另一名網友「Sho Yamaguchi」則分享哥哥傳來的畫面，地震當時哥正騎著機車要回家，原本燈火通明的城市瞬間變成一片黑，「太恐怖了，跟電影一樣。」該則貼文超過320萬人觀看，8萬人分享，網友紛紛驚呼。
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