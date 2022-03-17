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日7.4強震「東京大停電」　一張俯瞰圖10萬人看傻：根本兩個世界

 記者張靖榕／綜合外電報導

日本福島縣和宮城縣外海16日發生規模7.4大地震，目前已知2死92傷，關東地區將近210萬戶大停電。其中一名東京網友分享俯瞰現況，文京區大停電後東京「一半亮一半暗」，難得一見的景象迅速超過10.6萬人按讚。另一人則是騎車回家路上，遇到全城燈光瞬間滅掉，情況就像電影一樣。

▲▼東京一張俯瞰圖10萬人看呆：根本兩個世界。（圖／翻攝推特）

▲東京文京區大停電，光明黑暗分隔像兩個世界。（圖／翻攝推特）

日本網友「えぬまったん」在推特分享東京俯瞰照，表示文京區大停電，但其他東京地區仍然燈火通明，停電與未停電區域瞬間形成的「光與暗」景象，彷彿換日線，一邊還有日光，一邊已經是晚上。

▲▼東京一張俯瞰圖10萬人看呆：根本兩個世界。（圖／翻攝推特）

網友哥哥騎車回家，經歷電影才會看到的情景。（圖／翻攝推特）

地震發生時間為16日晚間晚間11點34分（台灣時間晚間10點34分），照片PO出時間是台灣時間10點44分，獨特景象吸引超過10.6萬名網友按讚，3.8萬人分享，有網友表示「像兩個世界一樣」。

另一名網友「Sho Yamaguchi」則分享哥哥傳來的畫面，地震當時哥正騎著機車要回家，原本燈火通明的城市瞬間變成一片黑，「太恐怖了，跟電影一樣。」該則貼文超過320萬人觀看，8萬人分享，網友紛紛驚呼。

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