平鎮開漳聖王誕辰祭典　桃警實施周邊交通管制看這邊

▲桃園市平鎮區東勢建安宮明（17）日舉辦開漳聖文誕辰祭典，平鎮警方將在周邊實施交管，籲請民眾配合改道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

沈記者繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區東勢建安宮將於明（17）日舉辦「開漳聖王聖誕千秋祭典」，平鎮警方將於上午5時起至中午12時止，管制周邊道路包括平東路、金陵路等部分路段，警方籲請居民或用路人配合，提前改道行駛，警方將增派警力協助交管。

平鎮警分局副分局長沈介茗指出，今年東勢建安宮「開漳聖王聖誕千秋祭典」活動，警方將在祭典活動時間上午5時許中午12時，管制包括平東路（金陵路至華隆街）、金陵路（金陵路一段189巷至平東路）等路段，因祭典時間適逢上班交通尖峰時段，平鎮警方將增派警力加強週邊交通疏導，維護交通秩序。

▲桃園市平鎮區東勢建安宮明（17）日舉辦開漳聖文誕辰祭典，平鎮警方將在周邊交管。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方也提供替代道路規劃行程，避免塞於車陣中，建議改道如下：

（一）八德往平鎮方向：平東路→右轉華隆街→左轉建安路→左轉金陵路→右轉平東路。

（二）平鎮往八德方向：平東路→左轉金陵路→右轉營德路→圳南路→龍岡圓環→右轉龍南路→左轉平東路。

警方呼籲，活動期間籲請用路人可收聽警廣電台，撥打1968（路況報導）或平鎮警分局勤務指揮中心（03）439－0218瞭解最新路況。駕駛人行經管制區域時，請依現場管制設施指示行駛或提前改道，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。

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