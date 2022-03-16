剛買的iPhone13掉了！桃園母女急求援　警一招尋回

▲桃園市張姓母女15日共乘機車外出，女兒不慎掉落新買的iPhone13手機，急得向桃園警分局求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

沈記者繼昌／桃園報導

桃園市張姓婦人15日騎車載女兒外出，返家時女兒驚覺新買的iPhone13新手機竟遺失，急得向桃園警方求助，警方據報後根據媽媽手機內建手機功能，很快確認遺失地點，員警到場後發現由1名水電師傅拾獲，正準備送交派出所認領，沒想到警方先主動上門，這對母女確認是遺失手機後，感謝員警與好心的水電師傅善行。

張姓媽媽指出，本月初才幫女兒買了一支哀鳳13新手機，昨天下午母女共乘機車外出，返家後女兒驚覺新買的手機疑似掉落，怎麼找也找不到，認為應該騎車返家途中掉落，因此趕緊向附近的景福派出所報案求助。

▲桃園市張姓母女15日共乘機車外出，女兒不慎掉落新買愛瘋13手機，失而復得後開心不已。（圖／記者沈繼昌翻攝）

景福派出所警員李恩佑、李承諺獲悉後，2人都熟悉手機內建尋找手機功能，透過媽媽手機定位，很快就找到遺失手機定位地點，員警陪同母女倆前往查訪，結果定位在一家水電行前，拾獲手機的陳姓水電師傅說，他剛剛撿到手機，先忙著幫店家修理馬桶，正準備將拾獲手機送交派出所認領，沒想到警方先找上門。張姓母女確認是遺失手機失而復得，感謝員警與好心水電師傅幫忙，以後會更小心手機保管。

【更多新聞】

►桃機停電被疑「誰寫的爛劇本」！「2工人」遭收押 檢方說話了

►桃市今本土+3 婦染疫疑為舊案...女兒孫子採檢皆陰

►國道小客車突起火竄濃煙 母子驚逃！10分鐘撲滅原因待查