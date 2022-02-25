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母女受困火場　永康警引導消防人員助脫險

▲永康所警員徐瑞澤、翁誠藝，發現2樓陽臺有一名對母女大聲呼救等待救援，馬上引導消防人員助2人平安脫險，獲民眾報以掌聲鼓勵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康所警員徐瑞澤、翁誠藝，發現2樓陽臺有一名對母女大聲呼救等待救援，馬上引導消防人員助2人平安脫險，獲民眾報以掌聲鼓勵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區四維街於2月23日深夜10時許發生火警，永康所警員徐瑞澤、翁誠藝等員據報趕赴現場管制交通及協助救護傷患，並主動搜索是否有民眾受困，結果發現2樓陽臺有一名對母女大聲呼救等待救援，警方馬上引導消防人員助2人平安脫險。

警方指出，徐員等人到達後發現該失火民宅1樓火勢猛烈、伴隨大量濃煙竄出，情況危急。消防人員雖趕抵現場部署水線壓制火勢，惟不知屋內是否還有人，警員徐瑞澤發揮平日辦案之機警，立即繞到失火民宅後方查看，果然發現在2樓陽臺有一名婦女正抱著一名小女孩、大聲呼救等待救援，徐員立即引導消防救護人員架梯救出受困母女，經檢查所幸2人並未吸入濃煙或遭嗆傷。

▲永康所警員徐瑞澤、翁誠藝，發現2樓陽臺有一名對母女大聲呼救等待救援，馬上引導消防人員助2人平安脫險，獲民眾報以掌聲鼓勵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警員徐瑞澤、翁誠藝執勤用心機敏，迅速發現受困人員，引導消防人員進行搶救，化險為夷，適時挽救寶貴生命，現場民眾更報以掌聲鼓勵。

永康分局分局長甘炎民呼籲，火災發生時應保持鎮定，千萬別驚慌，設法防止火與濃煙的侵襲，讓自己保持在相對安全之區域，並撥打119報案，儘快與外面取得聯繫，讓警消人員知道人受困何處，爭取救援先機。並請民眾平時應多注意用火用電之安全，謹記「小火快逃，濃煙關門」火場求生8字口訣，共同為自己與家人之生命財產安全把關。

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