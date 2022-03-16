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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌怒罵立委不要臉　國民黨公布「國會大流氓」影片

記者徐政璿／台北報導

全國跳電事件頻傳，國民黨今（16日）召開「蘇院長，轉移焦點不能改變缺電事實！」記者會，會中公布「國會大流氓現形記」影片，讓大家看清楚行政院長蘇貞昌在國會囂張跋扈的事蹟；文傳會主委凌濤凌濤指出，蘇貞昌「國會大流氓」的行徑劣跡斑斑，只會迴避問題，以辱罵國會議員為傲。

▲▼國民黨列蘇貞昌4大失控。（圖／取自國民黨臉書）

▲國民黨列蘇貞昌4大失控。（圖／取自國民黨臉書）

凌濤質疑，蘇貞昌在國會謾罵立委、羞辱國會，絕對是中華民國史上第一人。凌濤以2007年蘇貞昌與謝長廷進行黨內大選競爭時，蘇貞昌曾講一句話：「長廷兄，轉移焦點也不能改變涉案的事實」，他原句奉送蘇貞昌，「蘇院長，轉移焦點也不能改變缺電的事實」。

文傳會副主委黃子哲表示，蘇貞昌面對蔣萬安委員質詢時，不但反質詢，還囂張跋扈，但這不是第一次，案例歷歷在目，他列舉，包括立委林奕華、鄭正鈐、陳玉珍、傅崐萁、鄭麗文等質詢時，皆曾被蘇貞昌回嗆，完全失去閣揆的格調與高度。

黃子哲形容蘇貞昌是「沐猴而冠」，雖然位居高位，但尖嘴猴腮的本質依然存在，這樣囂張的行徑，拿猴子來比喻他人，根本是在形容自己。

另一名副主委林家興則表示，高雄市大社區、燕巢區昨天中午傳出無預警停電，一度造成2000戶無電可用，讓民眾怨聲載道，而台電也緊急追查停電原因，並公布「凶手」照，結果發現，是一隻可憐的小鳥。

林家興指出，昨天迄今，台灣成為「停電動物園」，明天不知道是哪個動物會導致台電停電？王美花部長昨天才說鄉下地方有松鼠、鳥、蛇造成停電很正常，今天就因為松鼠誤觸導致基隆停電，真的非常荒謬。

發言人柳采葳列舉近期以來，台南永康成「悲情城市」，6天停電5次，影響超過7000戶；新北汐止、林口、中和、板橋等停電4次，影響8760戶；高雄的岡山、大社跟燕巢等停電兩次，影響超過9600戶；此外，台北萬華停電影響超過1100戶；南投停電影響超過1800戶。

柳采葳說，請蘇貞昌不要騙完神明再來騙人民，人民不是笨蛋；王美花如果不懂，讓專業的來，不要拉著台灣人民跟你一起受苦。

凌濤最後指出，國民黨會負責任找能源解方，政府不做的，我們來做。昨天，由國家政策研究基金會啟動第一場論壇「拒絕缺電家園，台灣能源政策總檢討」，接下來將會到台中討論「空汙台灣」，再到高雄聚焦「永續台灣」，國民黨的目標很清楚，就是要結合專家學者的意見，與民間力量串連，提出讓經濟能發展、產業能升級、全民能安心的負責任能源政策。

▲▼蘇貞昌5大「跳票」事蹟。（圖／國民黨臉書）

▲蘇貞昌5大「跳票」事蹟。（圖／國民黨臉書）

此外，國民黨日前也列出蘇貞昌五大跳票事蹟，怒轟堂堂一個行政院長「只會吵架不敢給承諾」。

國民黨表示，第一，蘇貞昌於2010年答應保生大帝不會選第3次，8年後宣布參選新北市長「欺騙神明」。第二，蘇貞昌承諾安排奧運選手、教練乘坐商務艙，結果東京奧運時跳票。

第三，蘇貞昌承諾2021年底前將《菸害防制法》送進立法院審查，結果被婦女團體指出跳票。第四，蘇貞昌2021年2月宣稱獲得2000萬疫苗，當年度第一、二季可供貨，但當時實際到貨率僅4.43%。

第五，蘇貞昌2019年承諾，防非洲豬瘟，高風險疫區100％檢驗、機具與人力補足，結果2021年查驗比例僅提高2％、查驗機具人力仍然不足，徹底跳票。

國民黨諷刺，蘇貞昌曾在神明面前許下承諾卻做不到，如今在國會殿堂逃避自己的責任，很明顯就是「為保官位、不敢承諾、迴避負責」，蘇貞昌的政治人格已嚴重破產。

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