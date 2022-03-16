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林楚茵嘆台北市「前有媽寶今有黨寶」　諷國民黨全黨救蔣萬安一人

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安因停電問題互嗆，國民黨立法院黨團日前發文要求立法院長游錫堃召集協商，抗議官員反質詢。對此，民進黨立委林楚茵16日諷刺，蔣萬安國會質詢拉警報，國民黨現在是全黨救一人，讓蔣萬安成為國民黨的「黨寶」。

立法院長游錫堃將於17日下午3時30分召集朝野黨團協商，研商《中華民國憲法增修條文》增訂第1條之1條文草案、《立法院職權行使法》第25條質詢答復之規定相關事宜。

林楚茵16日上午以「國民黨團來救駕，修改立委內規禁反質詢！」為題在臉書發文表示，立法院質詢是立委最基本的工作，在質詢台上立委與官員的詢答就如同「擂台」，一來一回，相互過招。

林楚茵說，悲慘的是，蔣萬安在質詢台上無法順利得分，「萬安拉警報」，國民黨團只好全員出動救一人，提案要求行政官員不得「反質詢」。

林楚茵質疑，難道國民黨立委弱到爆，只能靠修改《立法院職權行使法》要求行政官員只能乖乖聽訓、不能為政策辯護，否則就是反質詢，還是「黨寶」蔣萬安太珍貴，一人在質詢台上辯不贏蘇貞昌，只好回頭找國民黨團助陣壯聲勢，修改立委職權解除萬安危機。

林楚茵再指，還是國民黨團擔心質詢台上屢戰屢敗的蔣萬安，在台北市長選舉民調開始逐步下滑，只能靠禁止反質詢搏一波聲量，也維護僅存的尊嚴，避免下次再戰又兵敗質詢台。

林楚茵強調，逃避不能解決問題，修改規則獲得的勝利也不光彩，奉勸國民黨團還是讓蔣萬安早點轉大人，改變規則也不會讓美夢成真，並痛批國民黨傾全黨之力護蔣萬安，前有媽寶今有黨寶，「台北市民只有這樣的選擇嗎？」

▼蘇貞昌與蔣萬安不斷對嗆，國民黨團提案修法防堵行政官員「反質詢」。（圖／立委林楚茵提供）

▲▼蘇貞昌與蔣萬安不斷對嗆，國民黨團提案修法防堵行政官員「反質詢」。（圖／立委林楚茵提供）

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