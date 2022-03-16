台獨名單「去除」陸劇迷蘇貞昌？　國台辦：是不是有點人格分裂

記者任以芳／北京報導

行政院長蘇貞昌日前適逢38婦女節，引述國父孫中山詩文讚美女人，被國民黨抓包根本源自於陸劇台詞。有媒體在今(16日)國台辦記者會上提問，被列為「台獨份子」的蘇貞昌其實是陸劇迷，大陸方面是否考慮將他剔除名單？對此，國台辦發言人朱鳳蓮表示，我可以推薦他其他幾部大陸電視劇，有人嘴上喊去中化，私下追求中華文化浸潤，是不是有點人格分裂。

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

針對蘇貞昌是陸劇迷是否該剔除「台獨名單」？朱鳳蓮諷刺的回應，「我覺得我可以再推薦幾部電視劇。」同一時間，發佈會現場不少兩岸記者會心一笑。

接著朱鳳蓮說，像是《覺醒年代》、《人世間》、《正陽門》、《山海情》，這幾部都挺好看的，都挺能夠教育和啓發‌‌那兩岸的血脈相連。

她進一步說，「兩岸血脈相連是刻在基因裡頭去不掉的，‌‌有些人口口聲聲喊著去中化，私底下卻特別誠實追求中華傳統文化的浸潤，‌‌這樣子來看是不是有點人格分裂，這也充分說明搞台獨行不通。」

據了解，國民黨黨史館主任林家興表示，蘇貞昌詩的出處，《國父全集》內並無收錄該詩。實際搜尋是來自大陸主旋律《走向共和》電視劇虛構的台詞。蘇貞昌行為也遭到陸媒諷刺「白天拿掃帚、晚上追陸劇」。

▲蔣萬安11日質詢缺電議題，蘇貞昌扯到「反攻大陸」遭國民黨諷刺是民主鬧劇。（合成圖／記者屠惠剛攝）

另外，蘇貞昌接受缺電質詢，攻擊國民黨立委蔣萬安「你祖父還承諾反攻大陸。」他並且說「曾當兩年兵，要第一個踏上中國大陸，解救同胞。」此話一出，國民黨炮轟是民主鬧劇。甚至有大陸民眾驚訝，被列入「台獨份子」的蘇貞昌曾有「兩岸都是同胞」親切想法。

對此，朱鳳蓮說，用這種方式‌‌來‌‌回應‌‌如何處理台灣‌‌大停電的問題‌‌，只能說明說民進黨‌‌當局的政治人物，「指鹿為馬」的本事一流，漠視台灣民眾的‌‌心態是暴露無遺。我們奉勸他，‌‌「不要轉移焦點，‌‌不要更不要自我吹噓。」