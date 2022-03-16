LIVE／被爆宴請陸企、為大彎北段槓花敬群　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲近期因大巨蛋案、大直大彎北段違規住宅一事，槓上內政部次長花敬群，兩人15日同台時仍持續言語交鋒，使柯文哲回嗆，要內政部針對違規宅代金出價。針對近期大彎北段爭議，以及被爆出宴請陸企一事，柯文哲16日臨時新增記者會，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

台北市柯文哲、內政部次長花敬群15日上午出席「國家生技研究園區聯外道路工程」祈福動土典禮，由於柯文哲近期頻槓營建署，兩人同台完全0互動。事後花敬群受訪時認為，不要不講原因就說內政部卡，其實事情很單純，若政治化控訴，好的事情都會被耽誤。

對於柯文哲多次批評，中央不滿數字就請自己提，花敬群則說，這不是喊價，提出數字和論述本來就是地方政府的責任，大家審議時邏輯就是這樣，「這就是政治口水，沒必要玩這種遊戲。」

而柯文哲事後也回擊，「這個叫政治口水嗎？這是實際解決問題。」北市府已經針對大彎北段代金出價，倘若不滿意就要講，隔了2年才說對價格覺得太低，「若要講的話，拜託你2年前就來講好不好？」

另外，柯文哲近期也被爆出，2月24日以市府名義在君悅酒店3樓宴請10幾名陸企高層，並花費公帑4萬7590元，與會名單包括工總秘書長蔡練生、中國銀行台北分行行長陳長江、中國建設銀行台北分行副行長沈啟明等人，使台北市議員林穎孟痛批，不要躲躲藏藏。

面對大彎北段、被爆宴請陸企爭議，柯文哲16日中午臨時宣布新增行程，並於下午3時30分對時事議題進行說明，其他與會人員包括台北市副市長蔡炳坤、台北市副市長黃珊珊、北市產發局副局長吳欣珮。

▼內政部次長花敬群（左）、台北市長柯文哲（右）出席「國家生技研究園區聯外道路工程」動土典禮。（圖／台北市政府提供）