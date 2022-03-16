外國網友譏北藝像「腫瘤」　北市曝發想來自「士林夜市鴛鴦鍋」

▲台北表演藝術中心外觀。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北表演藝術中心（北藝）自3月11日起試營運，由於外觀有特殊球體造型，曾經引起國外媒體報導，但日前也有國外網友PO出北藝照片，底下留言多數對外觀給予負面評價，認為長得像是腫瘤。對此，台北市副市長蔡炳坤表示，發想理念來自士林夜市的鴛鴦鍋「一鍋三味」，將提供給表演藝術團體最好的場域，觀眾最舒適欣賞的空間。

北藝曾登上CNN、英國衛報等媒體，但有國外網友於日前在推特上PO出照片，底下網友認為像「巨大的沙灘球」、「腫瘤」，甚至有人直批是最醜建築物，負面評價佔多數。

▲台北市副市長蔡炳坤導覽台北表演藝術中心。（圖／記者林敬旻攝）

對此，蔡炳坤16日在北藝受訪時回應，北藝造型受到許多人討論，不論是像腫瘤也好，皮蛋豆腐也好，還是要回歸當初建築師設計理念；由於北藝旁邊就是士林夜市，建築師靈感與發想和夜市火鍋、鴛鴦鍋「一鍋三味」有關。

蔡炳坤介紹，「一鍋三味」剛好代表北藝3個重要劇場，分別為大劇場、藍盒子和球劇場，其中大劇場可容納1500席，藍盒子500至800席，中間舞台可共用，變成一個超級大舞台，最多即可容納2300名觀眾。

蔡炳坤強調，十年磨一劍，北藝中心終於在3月11日試營運，並在7月再度開箱，8月正式開幕，提供表演藝術團體最好的場域，以及觀眾最舒適欣賞的空間。

▼北藝球劇場。（圖／記者林敬旻攝）