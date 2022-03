外國網友譏北藝像「腫瘤」　北市曝發想來自「士林夜市鴛鴦鍋」

▲台北表演藝術中心外觀。(圖/記者林敬旻攝)

記者袁茵/台北報導

台北表演藝術中心(北藝)自3月11日起試營運,由於外觀有特殊球體造型,曾經引起國外媒體報導,但日前也有國外網友PO出北藝照片,底下留言多數對外觀給予負面評價,認為長得像是腫瘤。對此,台北市副市長蔡炳坤表示,發想理念來自士林夜市的鴛鴦鍋「一鍋三味」,將提供給表演藝術團體最好的場域,觀眾最舒適欣賞的空間。

北藝曾登上CNN、英國衛報等媒體,但有國外網友於日前在推特上PO出照片,底下網友認為像「巨大的沙灘球」、「腫瘤」,甚至有人直批是最醜建築物,負面評價佔多數。

▲台北市副市長蔡炳坤導覽台北表演藝術中心。(圖/記者林敬旻攝)

對此,蔡炳坤16日在北藝受訪時回應,北藝造型受到許多人討論,不論是像腫瘤也好,皮蛋豆腐也好,還是要回歸當初建築師設計理念;由於北藝旁邊就是士林夜市,建築師靈感與發想和夜市火鍋、鴛鴦鍋「一鍋三味」有關。

蔡炳坤介紹,「一鍋三味」剛好代表北藝3個重要劇場,分別為大劇場、藍盒子和球劇場,其中大劇場可容納1500席,藍盒子500至800席,中間舞台可共用,變成一個超級大舞台,最多即可容納2300名觀眾。

蔡炳坤強調,十年磨一劍,北藝中心終於在3月11日試營運,並在7月再度開箱,8月正式開幕,提供表演藝術團體最好的場域,以及觀眾最舒適欣賞的空間。

▼北藝球劇場。(圖/記者林敬旻攝)

The emperor has no clothes. pic.twitter.com/EV34YtcuvN