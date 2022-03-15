柯文哲都更比馬郝多1.5倍　楊寶楨反問蔣萬安：市容老舊誰問題？

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柯文哲任內都更比馬郝多1.5倍　楊寶楨反問蔣萬安：市容老舊誰問題？

▲▼台灣民眾黨發言人楊寶楨 。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨發言人楊寶楨 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

年底選舉腳步接近，有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安15日批評台北市相較其他五都，可以說是「一『城』不變」，很多民眾都反映市容老舊。民眾黨議員參選人楊寶楨回擊，柯市長上任7年以來核定303件都更案，是馬英九、郝龍斌2位前市長的1.5倍，「嫌棄這個城市『市容老舊』，那到底要算誰的問題？」

楊寶楨表示，台北市是一座不斷進步的魅力城市，絕非像立委蔣萬安所說的「一城不變」、「市容老舊」。都還沒宣布要參選台北市長，就急著先貶低台北市，相信這不會是台北市民想看見的候選人。

楊寶楨說，柯文哲市長從上任以來，就一直致力於都市更新的推動和老屋再造，透過整建、重建、拉皮等等的方式，持續改造市容，光是從都市更新的核定案件數，就能看出變化。

楊寶楨還調出資料，從民國87年11月11日中央公布都市更新條例，90年4月20日本府將原「台北市都市更新實施辦法」修正公布為「台北市都市更新自治條例」以來，迄100年度底核定共計118件、101年16件、102年39件、103年 24件、104年35件、105年25件、106年51件、107年47件、108年63件、109年42件、110年40件。

若以柯文哲市長上任施政的年分作為分水嶺（以民國104年起算），統計至103年底，台北市核定197件；自從柯市長上任7年以來，就已經核定303件，相當於是1.5倍。等於說是，國民黨前台北市長馬英九加上郝龍斌在台北執政時期，合計的核定數量還輸給柯文哲市長7年來的成果。

「如果說，還嫌棄這個城市『市容老舊』，那到底要算誰的問題？」楊寶楨反問，到底是誰執政時期做得太少、太慢？與其批評台北「一城不變」，不如說一成不變的是守舊的國民黨。

楊寶楨強調，城市的改變是現在進行式，我們需要的是延續都市更新的力量，讓改變持續成真；而不是還沒宣布參選就先批評，別為了選舉，就想用三言兩語抹滅眾多公務人員和城市規劃人員的努力。
 

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