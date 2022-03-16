桃機資金缺口1500億！董座曝「財務調度有問題」：申請增資800億

▲桃機近年收入銳減。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球已長達兩年之久，且疫情仍沒有平息趨勢，出入境旅客大幅減少，桃園機場公司大受衝擊，桃機公司董事長林國顯表示，桃機資金缺口高達1500億，本身資本額加上盈餘卻只有300多億，因此已向行政院申請，2030年前逐年增資700到800億，政院態度表示支持，目前正在盤點可支應的額度。

林國顯表示，桃機公司成立十一年來盈餘累積127億，受到疫情影響，近兩年收入銳減，然而仍有第三航廈等計畫須推動，T3、R3兩計畫加上工程維修等，費用超過1400億，資金缺口約達1500億，短期內會有財務調度問題，因此向行政院申請增資，現正與主計總處等單位協調。

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▲疫情下航班大減。（圖／記者李毓康攝）

林國顯表示，第三航廈建造完成後，還會有其他的營運支出，因此希望在疫情結束前，逐年增資700到800億，畢竟桃機資本額沒有很高，約248億，加上盈餘共約300億，要借款會有一定限制，對公司而言借款額度過高也不是好方法。

林國顯表示，希望行政院明年開始逐年增資至2030年，桃機就可以在額度下順利借款，度過2026年前的付款高峰，不過行政院能支應多少額度，主計總處、財政部門都還在盤點中，可能會分期處理，已建議依照每年依照資金缺口即能借款的額度不同來供應，大概一年借100多億左右。

林國顯表示，雖然樂觀預估2026年可恢復到疫情前水準，但亞太地區恢復時間比歐美慢，如香港、新加坡等，因此可能得等到2027、2028年才會回到2019年前的水準，若疫情平息時間較快，桃機收入增加，就不用維持那麼高的增資額度。