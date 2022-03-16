2人「偷剪電纜」就害桃機大跳電！交長認了：供電太容易被破壞

▲桃園機場第二航廈11日停電，旅客須用人工方式，用磅秤來秤行李。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李宜秦／台北報導

桃園機場11日晚間爆發「偷剪電纜案」，第二航廈因部分區域停電，交通部長王國材表示，桃機是國家重要基礎設施，卻只因拿九千元的油壓剪偷電纜，就破壞供電，如此容易破壞並不合理，已要求桃機檢討。桃機董事長林國顯表示，桃機電纜總長400公里，其中200公里長將於112年完成更換。

機二航廈11日下午6點58分發生跳電，導致行李區轉盤區等部分區域停擺，還影響到出境大廳、B2美食街等區域。後經調查，現場發現油壓剪，且故障電纜出現破壞痕跡，桃機人員因此懷疑停電原因係遭人為。

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王國材表示，桃機下包廠商很多，當天兩名嫌犯身穿工作服、戴安全帽，假扮工作人員，也不是在管制區內，不過有兩人行動可疑，巡邏人員沒有提早發現，也是必須加強的部分。

▲針對桃園機場二航廈本月11日發生電纜線遭剪斷事件，航警局將鍾姓（前）與徐姓犯嫌（後）移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王國材表示，桃機是國家重要基礎設施，只是兩人為了偷電纜，拿著九千元的油壓剪去剪電線，就導致供電被破壞，屬實過於容易，桃機昨日已提出檢討報告，會針對電纜更換、人員管理、機場巡邏等進行檢討。

林國顯表示，桃機將與廠商求償，釐清廠商是否知道兩人身份。桃機電纜線長達400公里長，將分幾年先更換200公里，預估112年全部換完，系統需進行強化，不能只是少數一兩人就能破壞。

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

林國顯表示，用電也須有備援系統，目前桃機一變電站為台電福海變電站，現在正在建造的桃機東變電站、桃機西變電站，未來三者會互為備援，避免一處跳電而航班大亂。

林國顯表示，未來考慮要求針對臨時人員進行安全檢查，強化廠商管理責任，檢視是否強化保安系統。另要加強跳電後的恢復能力，本次是利用柴油發電機，當晚只有3航班、203名旅客，切掉後復電還需檢查各區域，避免安全疑慮。